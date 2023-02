Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer nos cuentan la leyenda del ‘Robin Hood mexicano’

¿A ustedes que les deja participar en estas series de época? Como bien mencionan, es otro vestuario, es otro tipo de armas, ¿a ustedes que les deja?

JM: Mira, siempre hacer época te da la oportunidad de revisar que era lo que estaba pasando en esa época, valga la redundancia, entonces parte de ampliar mi conocimiento sobre la humanidad en el siglo XIX me deja una gran satisfacción en tratar de entender por qué se ponían tanta ropa en esos calorones del sol, como vivían las personas en ese tiempo; esta serie en particular me puso a reflexionar si alguna vez me había cuestionado como mis bisabuelos vivieron, como mis abuelos vivieron, yo a mis abuelos los conocí ya grandes cuando yo era niño, pero nunca me había cuestionado como vivieron su infancia.

Entonces hacer época, te deja muchísimas ventajas, una gran satisfacción, la oportunidad de contar historias en una época que no viviste y de reflexionar y porque, el que hoy tengamos un celular a lado y que en estos tiempos pareciera hasta enfermizo estar todo el tiempo con el celular, entender cómo vivían los seres humanos antes del celular ¿no?. A mí sí me tocó (risas), pero no me imagino a un hombre del siglo XIX pensar que en el futuro va a haber un aparatito por donde se van a comunicar los seres humanos. Esto que suena tan descabellado les paso a los personajes.

AS: Pues sí era lo que nos pasaba yendo a las locaciones, porque no había señal de nada; de pronto era como volver a la vida en esencia, quitar la envoltura de las cosas y decir, ‘Okay, esto es’ y eso es lo bonito de nuestro trabajo, que en muchas ocasiones nos regala este tipo de oportunidades para reflexionar todo sobre la vida.