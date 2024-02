El simpático ‘reclamo’ de Lucero a Mijares en pleno concierto: ‘No me supiste valorar’

Durante 14 años, Lucero y Manuel Mijares conformaron uno de los matrimonios más queridos de la escena artística en México, pero terminaron por separarse hace más de una década. Sin embargo, han permanecido unidos, y no solo por el inmenso amor a sus dos hijos, sino también por una sincera amistad. Los cantantes no tienen problema con convivir como familia, ni tampoco con trabajar juntos, de hecho, han dado numerosos conciertos juntos. Y ha sido precisamente en uno de estos shows que la también actriz ha bromeado sobre sus tiempos de casada con el intérprete de Soldado del Amor.

La expareja mantiene una estupenda relación.

El pasado 10 de febrero, Lucero y Mijares se presentaron en Phoenix, Arizona, como parte de su gira Hasta Que Se Nos Hizo. Durante el show, deleitaron al público con sus más grandes éxitos, demostrando además la buena química que tienen en el escenario. Pero además de cantar sus canciones, la expareja también dio muestra de su buen sentido del humor al bromear sobre su matrimonio y las razones que los llevaron a tomar caminos separados.

“Ella tuvo la dicha de estar casada conmigo”, expresó el cantante. Lucero, por su parte, no se quedó callada y le respondió el el mismo tono desenfadado. “Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No, la verdad, puras mentadas”, expresó, provocando risas y aplausos entre el público.

El concierto continuó con naturalidad, y en un momento mientras el cantante interpretaba una canción, Lucero lo sorprendió con un beso en la mejilla, lo que hizo que el público reaccionara emocionado. “La traigo muerta”, dijo Mijares, de nuevo bromista, sobre el gesto de su expareja, el cual más que otra cosa, dejó ver el gran cariño que se tienen los dos.

Las verdaderas razones detrás de la separación de Lucero y Mijares

Hace unos años Mijares se sinceró sobre las causas que en su opinión pudieron haber desembocado en su separación de Lucero. “Yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, porque pues ella entre que hacía giras, hacía de repente novelas… Eran muchos capítulos que grababan”, dijo el intérprete en una charla con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Su separación no les ha impedido emprender proyectos juntos.

“Y ya, decidimos como en Buckingham, el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos y ya”, recordó. El cantante contó que dado que las cosas dieron de la forma más cordial y respetuosa, sus hijos tomaron bastante bien la separación. “Como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevador… Creo yo que lo hicimos bien en ese sentido, porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo”, contó.

Y es que anteriormente tanto él como Lucero han contado que son vecinos. “Cuando nos separamos (le dije): ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambié aquí al edificio de junto?’. Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro’”, recordó.

