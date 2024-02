Lucerito Mijares revela qué le regalaron sus papás por su cumpleaños número 19

Más allá de la fama y el éxito en sus carreras, para Lucero y Manuel Mijares no hay tesoro más grande que sus hijos. Los cantantes, quienes mantienen una estupenda relación tras su divorcio, son padres de José Manuel y Lucerito, quienes son adoración y fuente de orgullo. Por ello, no ha sido de extrañar en el reciente festejo de cumpleaños de la joven, la expareja haya querido consentirla con increíbles regalos, de los cuales ella misma ha revelado detalles.

Lucerito es la adoración de sus padres.

Lucerito llegó a los 19 años el pasado 2 de febrero, y a su regreso al trabajo tras un viaje que hizo con su mamá, fue abordada por la prensa que le preguntó sobre su celebración. “Hubo un festejo acá abajo, en el foro del teatro. Estuvo padrísimo, lo pasamos muy bien, hubo pastel, tamales, guisados deliciosos que hicieron las chicas de vestuario, que es su especialidad, y muchos regalitos”, comentó.

Ante el interés de los reporteros, la joven estrella del musical El Mago, The Wiz reveló cuáles fueron los obsequios con los que la agasajaron sus famosos padres. “Mi papá me regaló una bolsa”, contó, aclarando que no se trataba de un diseño de alguna firma de lujo. “La verdad no sé, pero está hermosa, es como un reloj antiguo, padrísima”, contó emocionada.

“Mi mamá me dio unos lentes muy coquetos, muy coquette y mi viaje a Nueva York”, continuó. Y es que hace unos días, ella y Lucero se dejaron ver muy felices paseando por La Gran Manzana, uno de los destinos favoritos de Lucerito, ya que ama el teatro musical y pudo asistir a Broadway.

Lucerito disfrutó de un increíble viaje a Nueva York con sus padres.

“Estuvo increíble, la pasamos súper bien, súper contentas, fuimos mi mamá y yo y fue un viaje de madre e hija, la pasamos súper bien, vimos muchas obras, nos nevó eso estuvo increíble”, expresó contó. “Nos nevó pero estuvo increíble, lo pasamos muy bien, mucho frío. Me quiero inspirar de más personas que sean mexicanas o latinas, que ya estén allá, en Broadway, y también algún viajecito no me caía mal”, agregó.

Las emotivas palabras de su Lucero

El día de su cumpleaños, Lucerito estuvo rodeada del amor de sus padres, quienes se unieron para cantarle. “Aquí felicitando a nuestra querida @luceromijaresoficial en su cumpleaños #19, te amamos, mi nena”, expresó la expareja en una publicación conjunta con su hija.

Días después, en medio de su emocionante viaje a Nueva York, la protagonista de El Gallo de Oro (ViX), compartió un sentido y extenso mensaje dedicado a su hija. “Qué hermoso es tener la fortuna de caminar contigo y de compartir tantos momentos que se quedan tatuados en mí desde hace 19 años”, expresó Lucero. “Desde el primer día que te vi, cuando ya levantabas la ceja y llorabas a un volumen insospechado. Intuíamos que eras una niña, pero tal vez no llegué a imaginar lo inefable que serías”, agregó en su mensaje.

“Vivir contigo y disfrutar de tu luz, de tu energía, de tu personalidad única e irrepetible, de tu persona divina cada día es uno de los dos mejores regalos que me ha dado la vida. Te amo con todo mi ser y deseo que seas una de las personas más felices de este planeta”, expresó.

