Lucero envía contundente respuesta a quienes la critican por su físico

Con una gran carrera que la respalda, Lucero se ha sabido ganar el cariño del público a pesar de los altibajos. Lecciones que poco a poco le han dado una visión diferente de la sociedad, y que ella pone en práctica ahora que está de lleno en las redes sociales, en donde además de mostrar los detalles de su vida profesional, obsequia fotos y videos del lado personal. Es así como, con mucha educación, la actriz y cantante puso un alto a una internauta que, al ver uno de sus clips, destacó de forma negativa algunos detalles de su apariencia.

“Ahora sí se te nota de plano la edad. No hubieras fruncido los labios. El cuello uff”, comentó una usuaria de TikTok luego de ver una publicación de la intérprete. Educada, pero contundente, Lucero no se limitó a responder. “¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo”, anotó orgullosa de su edad. Y continuó: “Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad”.

Sin utilizar malas palabras, pero muy directa, agregó: “No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más. Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella”.

Los fans de la mamá de Lucerito Mijares aplaudieron la forma de responder, ya que no sólo la puso en su lugar, sino que lo hizo como toda una dama.

La opinión de Lucero sobre las cirugías estéticas

Algo que muchos le reconocen a Lucero, es que en sus publicaciones ha llegado a mostrarse con la cara lavada, dejando al descubierto las marcas faciales, muy normales por el paso del tiempo. Además, en alguna ocasión, reveló que no se atrevería a realizarse procedimientos estéticos para eliminar las huellas de la edad.

En una charla con su hija para el canal de YouTube de Angélica Vale y Angélica María; la cantante expresó que ya le llaman la atención esas arrugas que se han formado en su cara, y negó someterse a algún tratamiento para verse más joven. “Me preguntan mucho si me pondría Botox”. Y continuó: “Ya mis arrugas están tremendas y lo estoy pensando. Lucerito me dice: ‘má no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá’”, contó sobre la petición de su hija para dejar que pasen los años de forma natural.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.