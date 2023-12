Lucero ¿ya tiene pareja de nuevo? Ella misma lo aclara

El pasado mes de julio Lucero anunció su separación del empresario Michel Kuri, luego de 10 años juntos. Sin embargo, en medio de su nueva soltería, la cantante ha sido alcanzada por rumores, desde aquellos que la vinculan con compañeros de trabajo, hasta los que sugieren que se dio una segunda oportunidad con su expareja, algo a lo que ella misma se había mostrado abierta. De muy buen ánimo, la intérprete ha reaccionado a estas versiones y ha aclarado cómo se encuentra en realidad en temas del corazón.

Lucero y José Ron, su compalero en ‘El Gallo de Oro’.

La estrella de El Gallo de Oro (ViX) se mostró tranquila ante los rumores que han alcanzado su vida sentimental, y aseguró que se encuentra felizmente soltera. “Yo estoy ahora bien así, soltera, a gusto”, dijo en entrevista con Televisa Espectáculos. “No sé qué nos depare el destino, la verdad”, dijo sobre las posibilidades.

“Lo que no entiendo es que, con cada una de las personas que saludo ‘es que ya son novios, es que ya tienen un amor, es que ya tienen un romance y es que no se qué’”, dijo Lucero sobre las versiones falsas que han circulado sobre ella. Hace tiempo se rumoró sobre un supuesto romance con José Ron, su compañero en su nueva serie, reportes que no dudó en refutar. “Con José Ron tengo una amistad padrísima, con los actores con los que he compartido y convivido últimamente hay mucho respeto, hay una amistad padrísima, hay una admiración”, comentó

También aseguró que lo mismo pasa con su exesposo, con quien mantiene una estupenda relación sin que eso signifique que tiene interés en retomar la relación que finiquitaron hace más de 12 años. “Lo mismo sucede con Manuel Mijares, es el papá de mis hijos, estamos cantando juntos, pero no es que tengamos una relación sentimental”, aclaró la llamada ‘Novia de América’.

Lucero y su exmarido Mijares.

“Me siento muy bien, cuando tengo una relación sentimental está padrísimo, si no se da por algo, porque trabajo, o por lo que sea pues también es parte de la vida. Pero yo la verdad sí creo que es como a veces el querer a fuerzas empatar a alguien con alguien”, opinó sobre las constantes especulaciones sobre su vida amorosa.

Michel Kuri también ha desmentido los rumores

Así como Lucero ha salido a desmentir los rumores asegurando que no tiene pareja todavía, su exnovio Michel Kuri ha hecho lo mismo. Y es que hace semanas circularon versiones de que el empresario había encontrado una nueva ilusión en el amor, pero él pidió desmentirlo.

“Ayer o antier dijimos que el señor Kuri andaba de novio con una chica argentina muy guapa, güera, de ojos azules, por lo menos en la foto se ve espectacular”, comentó en su espacio radiofónico la periodista Maxine Woodside a inicios de este mes. “Habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esta chica argentina, y aclarado el punto. El señor dijo que ‘no, que no anda con la chica argentina’”.

