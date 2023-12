Michel Kuri, ex de Lucero, niega que haya encontrado un nuevo amor

Tras más de una década juntos, Lucero y Michel Kuri anunciaron su separación en julio pasado. Si bien la pareja quedó en buenos términos, la esperanza de volverlos a ver juntos no se apaga entre sus fans. Sin embargo, hace unos días, se comentó que el empresario podría haber pasado la página y encontrado un nuevo amor junto a una mujer argentina; algo que el propio Kuri pidió desmentir.

“Ayer o antier dijimos que el señor Kuri andaba de novio con una chica argentina muy guapa, güera, de ojos azules, por lo menos en la foto se ve espectacular”, comentó en su espacio de televisión la periodista Maxine Woodside.

Y fue ella misma quien descartó aquella información luego de que Michel se comunicara con el show. “Habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esta chica argentina, y aclarado el punto. El señor dijo que ‘no, que no anda con la chica argentina’”.

Kuri optó por mantener la privacidad de su vida personal: “No nos aclaró nada más. Sabemos que es argentina, y que es muy guapa, pero ya nos dijo que no, que no anda con ella”, agregó la también llamada “reina de la radio”.

La posibilidad de volver con Lucero

Ahora que Michel descartó haberse refugiado en los brazos de otra mujer después de su ruptura con Lucero, los fans de la “Novia de América” hacen eco de la posibilidad que la intérprete comentó sobre una segunda oportunidad.

“La verdad es que es un tipazo y yo creo que nos amamos y seguramente volveremos”, dijo durante su visita al estudio de El Gordo y la Flaca en Univision. “Yo creo que eso no va a terminar, la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema. Ha sido realmente el trabajo el que nos ha mantenido como un poco separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos, ya les contaré”, añadió, dejando abierta la posibilidad de retomar su relación con el empresario.

