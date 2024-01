Cansada de los rumores, Lucero lanza contundente mensaje: ‘¿A fuerza tengo que tener novio?’

Desde que Lucero anunció su soltería en junio del año pasado, los rumores en torno a su vida amorosa son una constante. Recientemente, fue relacionada con José Ron, su coprotagonista de El Gallo de Oro (ViX). Además de eso, las versiones de una posible reconciliación con su exmarido, Manuel Mijares, así como con su exnovio, el empresario Michel Kuri, son temas recurrentes cada vez que es abordada por los medios. Cansada un poco de los rumores que giran acerca de su vida privada, la actriz — quien da vida a ‘La Caponera’— decidió poner un alto y emitió un contundente mensaje en sus redes sociales.

©GettyImages



Está cansada de los rumores sobre su vida privada

En su perfil en X, red social conocida anteriormente como Twitter, la intérprete compartió el siguiente mensaje: “¿A fuerza tengo que tener novio en mi vida? ¿Por qué cuando no tengo pareja inventan lo que sea en todo momento acerca de ‘mi vida amorosa’ nada más porque sí? Pregunta seria”.

A fuerza tengo que tener novio en mi vida?

Por qué cuando no tengo pareja, inventan lo que sea en todo momento acerca de “mi vida amorosa” nada más porque sí?

Pregunta seria. pic.twitter.com/Lf3TIcGunf — Lucero (@LuceroMexico) January 26, 2024

Además de ese post, la actriz replicó el contenido de un medio y aseguró que la intención de la nota era la de crear controversia, pues en la foto aparecía al lado de su colega y amigo José Ron. “¿Qué tal el titular súper tendencioso tirándole a súper mentiroso?”, escribió acerca de dicha publicación.

Los fans de la cantante le dedicaron mensajes de apoyo ante esta situación, que se ha tornado bastante incómoda para ella: “Y cuando tienes novio, te preguntan todos los días que cuándo te vas a casar”, “La gente piensa que para ser felices hay que tener novio”, “Es impresionante como viven de inventos”, “La gente no respeta la vida de nadie, es cero empática”, fueron solo algunos de los mensajes de solidaridad hacia la actriz de telenovelas.

Desde hace tiempo, la intérprete ha sido relacionada con su coprotagonista. Ante esos rumores, Lucero ha negado más de una ocasión que la ficción haya superado la pantalla y que ellos solo tienen una amistad sincera. “Con José (Ron) hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado”, aseguró a mediados de noviembre. “Pero nada más allá de una amistad”, aclaró.

©@LuceroMexico



José Ron y Lucero en las grabaciones de ‘El Gallo de Oro’

Incluso, en otra entrevista la artista comentó que estaba disfrutando su soltería. “Yo estoy ahora bien así, soltera, a gusto”, dijo a Televisa Espectáculos en diciembre pasado. “Lo que no entiendo es que, con cada una de las personas que saludo es ‘que ya son novios, es que ya tienen un amor, es que ya tienen un romance y es que no se qué’”, dijo Lucero sobre las versiones falsas que han circulado sobre ella. “Lo mismo sucede con Manuel Mijares, es el papá de mis hijos, estamos cantando juntos, pero no es que tengamos una relación sentimental”, aclaró.

©GettyImages



Manuel Mijares y Lucero comparten dos hijos y estuvieron casados por 14 años

Los rumores cobaron fuerza luego de que ambos se quedaran solteros en 2023. En junio del año pasado Lucero dio a conocer que, tras más de una década juntos, ella y Michel Kuri habían decidido tomar caminos separados. En tanto, en abril de ese año, se dijo que José Ron había puesto fin a su noviazgo con Luciana Simondi. Fue hasta unos meses después, en noviembre, cuando el propio Ron confirmó que estaba soltero.

Vídeo Relacionado: Jenna Ortega revela detalles sobre la segunda temporada de 'Merlina' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.