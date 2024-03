Lucero confiesa por qué no bebió ni una gota de alcohol en años

Como parte de la cercanía que tiene con sus seguidores en redes sociales, recientemente, Lucero realizó una transmisión en Instagram para compartir pormenores de la segunda temporada de El Gallo de Oro, proyecto que llegó a la pantalla chica en enero pasado y que protagoniza al lado de José Ron. En esta charla, la actriz habló del retador personaje que realiza en esta serie, donde da vida a La Caponera, una mujer que tiene problemas con el consumo de alcohol. Además de compartir detalles del backstage, Lucero abrió la conversación con su público que le preguntó, qué bebida alcohólica le gustaba, sincera, la cantante admitió que no es fanática de ninguna.

©@luceromexico



La cantante confesó que nuca se sintió atraída con las bebidas embriagantes

Su profesión, la razón detrás de esta decisión

Como buena actriz, Lucero es capaz de ponerse en los zapatos de cualquiera y, aunque en su último proyecto da vida a una mujer alcohólica, ella no tiene mucha experiencia en el consumo de bebidas embriagantes: “No soy tan fanática, no tomó mucho, antes tomaba mucho menos. Duré años sin tomar una sola gota de alcohol, era abstemia total, nunca me gustó, nunca me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, reconoció. La actriz explicó que su sueño de convertirse en una gran estrella fue lo que la motivó a mantenerse alejada del alcohol: “No sé si fue por la onda de decir: ‘Yo quiero hacer una carrera increíble, yo quiero tener larga duración, quiero prepararme, quiero estar en mis cinco sentidos, yo quiero vivir la vida, yo no quiero pasarla adormilada’”.

©GettyImages



La cantante reveló que su personaje en ‘El Gallo de Oro’ fue muy retador

¿Qué le gusta tomar a Lucero?

Además de por su carrera, reconoce que en su hogar no tuvo ese ejemplo: “Tampoco es que en mi casa todo el mundo tome. Mis papás tomaban socialmente, pero a mí nunca me gustó beber”. Lucero decidió esperar a la edad adulta para probar el alcohol: “Ya muy grande empecé a tomar que si un vino, luego el vino tinto en una época, ya no (le gustaba), me tomaba una copita y me sabía muy fuerte. A veces tomo tequila, a veces tomo una bebida combinada, como un Aperol, que un ST Germain, cosas así, pero no soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda”, explicó.

Aunque ya bebe en ocasiones especiales, dejó claro que mantiene su regla de cero consumo cuando se encuentra trabajando, debido al nivel de profesionalismo que maneja sobre el escenario: “ O que antes de un show diga: ‘Me voy a echar un tequilita para calentar la voz’, la verdad que no, nunca, sobre todo cuando trabajo, no hay forma de que me tome una copita, ni de rompope, si voy a cantar, si voy a actuar, si voy a conducir”, puntualizó.

©@luceromexico



La actriz se dijo muy orgullosa del resultado de su trabajo en esta serie

El proyecto más retador de su carrera

La cantante confesó que durante las grabaciones de El Gallo de Oro hizo una excepción: “Hicimos un par de reuniones que fueron divertidísimas y que básicamente fue para ver un partido de fútbol, yo le voy al América. En aquella ocasión, hice una apuesta con José Ron que es Chiva. Cuando nos reunimos sí nos echamos una copita de tequila o dos y teníamos dos días libres”, aseguró. Por último, Lucero invitó a sus seguidores a ver la segunda temporada de esta serie que representó un gran reto actoral: “Yo entregué el alma en esa serie. Fue un trabajo que me dejó muy satisfecha, feliz, emocionada”, finalizó.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.