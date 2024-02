Ángela Aguilar recuerda cómo enfrentó el ‘hate’ en redes: ‘No sabía qué hacer’

Han pasado dos años de aquel tuit donde Ángela Aguilar hizo referencia a sus raíces argentinas, luego de la derrota de la Selección Mexicana contra la escuadra de aquel país, durante el Mundial de Qatar 2022 y los internautas todavía no olvidan. Durante su reciente visita al programa La Saga, Ángela Aguilar le contó a Adela Micha cómo enfrentó el hate que generó aquel comentario que la joven realizó sin malicia. En presencia de su padre, Pepe Aguilar, la cantante de 20 años de edad, confesó cómo fue lidiar con los ataques en redes sociales, por primera ocasión en su carrera.

La cantante habló de aquel tuit que se viralizó durante el Mundial de Qatar 2022

Su primera controversia en redes

Mientras Pepe y Ángela Aguilar hablaban sobre la nueva producción de la cantante, donde muestra su versatilidad cantando boleros, su papá, le recordó en tono de broma aquella controversia: “Ya no le muevas, llevamos ya dos años con eso, nunca se va a terminar”, reconoció la joven quien admitió que, a la fecha, ese tema continúa vigente en redes: “No es algo que he escondido jamás, mi abuela sale en todos los vlogs, mi papá tiene un vlog que lleva ocho años en el que sale mi abuela y sale mi otra abuela, que en paz descanse”, dijo sobre doña Eva Mendoza, su abuela materna, de origen argentino.

Curiosa, Adela le preguntó: “¿Cuál es tu parte argentina?, ya en serio”, a lo que Ángela respondió: “Mi abuela nació en Buenos Aires. Lleva viviendo en México 30 años y no se le quita el acento y no sé por qué. Vive con nosotros”. En ese sentido, la joven reconoció que cuando su tuit se viralizó, no tenía idea por qué había tomado tanta relevancia: “Cuando todo esto empezó, yo tenía 18 años y yo no sabía manejar eso, porque era una parte que yo no había vivido. Como jóvenes, nosotros nos validamos a través de las redes sociales. En mi caso, no lo esperaba, nada de esto fue con una mala intención, para nada, de verdad fue con total honestidad”, reconoció.

La joven reconoció que escribió aquel mensaje sin afán de ofender a nadie

La gran lección

Ángela admitió que fue muy complicado recibir el hate que generó su tuit: “Se me hizo muy gacho que la gente dijera y hablara cosas de mí que no saben. Han pasado dos años y es un tema que todavía le digo a mi papá: ‘Plis ya deja de hablar al respecto’. A mí se me olvida cuántos años tengo, pero al final, tengo 20, sigo creciendo, sigo aprendiendo. En ese momento, no sabía qué hacer y mi respuesta fue no hacer nada y dejar que todo se tranquilizará, quién iba a decir que no se iba a tranquilizar en dos años”, añadió divertida, mostrando que el revuelo de sus declaraciones ahora los toma con humor.

Pepe Águilar salió en defensa de su hija

Pepe Águilar sale en defensa de su hija

Por su parte, en apoyo a su talentosa hija, Pepe Aguilar reconoció: “Ella es multicultural. Yo he enseñado de mis hijos a que tengan mucho orgullo por tener la cultura mexicana, porque la verdad es una suerte tenerla, pero también que no se limiten a la cultura mexicana, que conozcan todo”. En esta conversación con Adela Micha, Ángela también compartió su opinión sobre los Corridos Tumbados, un generó por el que, en el pasado, su papá tuvo diferencias con Natael Cano, creador del concepto: “Me encanta que la nueva generación esté incursionando en la música mexicana y creo que hay muchísimo talento. Mi papá y yo hemos hablado mucho al respecto de que los guitarristas, los requinteros, toda la música en sí, la hacen jóvenes increíbles que no sé cómo pueden mover las manos tan rápido para hacer las melodías y sacar lo que hacen, eso se me hace increíble”, comentó la cantante.

