Su hijo Jerónimo y su novio, los acompañantes de lujo de Ana Bárbara en su noche más especial

Anoche, Ana Bárbara acudió a una de las citas más importantes de su carrera, la gran gala de Premio Lo Nuestro 2024, una ceremonia que eligió para celebrar sus 30 años de trayectoria con una presentación especial en la que la vimos interpretar el tema Lo busqué a dueto con Carin León. Durante esta entrega, la cantante recibió de manos de Pepe Aguilar el Premio Trayectoria, un galardón que aceptó conmovida, recordando el inicio de su sueño en la música. En esta destacada noche, Ana Bárbara contó con la compañía de su prometido, Ángel Muñoz y su hijo Jerónimo quienes desfilaron con ella sobre la alfombra de esta premiación. Llamó la atención que, durante su discurso de agradecimiento, la cantante se refirió a su pareja como su “marido”, además de que reveló que su hijo menor iba en representación del resto de sus hijos.

Ana Bárbara arribó a la entrega de Premio Lo Nuestro de la mano de su pareja Ángel Muñoz y su hijo Jerónimo

Su discurso de agradecimiento

A pesar de que en los últimos meses Ana Bárbara ha enfrentado algunas diferencias con miembros de su familia, en casa, sigue contando con el apoyo incondicional de Ángel Muñoz y Jerónimo, quienes anoche le demostraron una vez más, que cuenta con ellos. A la hora de recibir su premio, la cantante no dejó pasar desapercibida la presencia de su familia en la gala e hizo una mención especial a su pareja y a su hijo: “Muchas gracias a mi marido, ¿dónde anda?, por ahí, a mi Jeros representando a mis hijos. Te amo, pedazo de mi alma, gracias por estar aquí”, comentó visiblemente conmovida.

Ana Bárbara no pudo evitar las lágrimas al hablar de sus hijos de su labor como mamá, el papel más importante de su vida: “Yo recuerdo a la niña, a La peque, se me vino a la mente, luchando por sus sueños, hasta convertirse en una mujer, pero sobre todo madre, una madre que ha luchado incansablemente porque sus hijos sean niños de bien, niños hermosos para la sociedad y esa madre, ese corazón de madre, es el que hoy recibe ese bendito premio de manos de Premio Lo Nuestro, muchas gracias a mi equipo. Esto va por las mujeres mexicanas, por la música en la mujer mexicana, que siga más grande y fuerte, para eso están los Aguilar, con mi Ángela”, comentó la cantante durante su discurso.

La cantante se conmovió hasta las lágrimas al recordar a sus hijos y su labor de madre

Un Premio para las madres mexicanas

A través de su cuenta de Instagram, Ana Bárbara compartió varias imágenes con su Premio La Trayectoria, un galardón que celebró con un número musical en el que hizo un recorrido por sus más grandes éxitos como Fruta Prohibida, No es Brujería, Como me haces falta, Loca, Me asusta, pero me gusta, Bandido y Lo busqué, tema que cantó junto a Carin León, su invitado especial: “Esto va para todas las mujeres mexicanas. Muchísimas gracias @Premiolonuestro por este reconocimiento y la gran celebración por mis 30 años de trayectoria. Gracias más Bandidos y a los pedazos de mi alma por ser mi motor. Los amo”, escribió junto a una publicación donde aparece posando con su premio.

Para noche, Ana Bárbara eligió un diseño de Vlora Mustafa para desfilar sobre la alfombra

Su look sobre la alfombra

Para una de sus noches más importantes en su carrera, Ana Bárbara eligió un elegante vestido para desfilar sobre la alfombra roja, un diseño de Vlora Mustafa, azul con negro que, un modelo que, en diciembre pasado, también usó la actriz norteamericana, Taraji P Henson, ella en combinación blanco y negro. La cantante complementó su look con joyería de la firma de lujo Wish y zapatos de Flor de María. A su arribo a la gala, Ana Bárbara lo hizo de la mano de Ángel Muñoz y de su hijo quienes, prefirieron darle todo el protagonismo a la cantante dejándola que desfilara sola sobre la alfombra: “Para mí es un honor celebrar estos primero 30 años, espero sean muchos más aquí en Premio Lo Nuestro, estoy muy agradecida”, comentó la cantante a su paso.

