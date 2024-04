Ana Bárbara deja clara su posición ante las acusaciones de su madre: ‘Yo no puedo responder por nadie’

Aunque Ana Bárbara ha procurado mantenerse al margen de la delicada situación que enfrenta con su hermano Francisco Ugalde, a quien recientemente denunció por violencia intrafamiliar, y ha evitado hablar del distanciamiento que mantiene con algunos miembros de su familia, la cantante ha tenido que enfrentar una nueva polémica, luego de que su madre, la señora María de Lourdes Motta, lanzara una carta pública en la que confirmaba estar alejada de la intérprete y en el que respaldaba la versión de sus nietos, quienes han señalado a la pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, de supuesto maltrato. Ahora ha sido ‘La Reina Grupera’ quien ha reaccionado a esta acción de doña María de Lourdes, aunque, como siempre, ha evitado entrar en detalles, manteniéndose firme en su decisión de mantener su vida privada al margen de la pública.

La cantante ha procurado ser cautelosa a la hora de hablar de su vida privada

Fue durante un encuentro con la prensa, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que la cantante fue abordada por la prensa, una ocasión en la que a pesar de intentar esquivar las preguntas relacionadas con el comunicado de su mamá, accedió a responder con ciertas evasivas. “Si sí mandó, si no mandó, yo no fui la que mando (el comunicado), pregúntenme por cosas que yo haga. Yo no puedo responder por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo. Por un hijo, bueno, si es menor de edad, ya me vieron dando la cara y lo seguiré haciendo”, expresó la intérprete, en declaraciones presentadas en el programa La Mesa Caliente de Telemundo.

En cuanto a los señalamientos que doña María de Lourdes hizo respecto a las supuestas conductas de maltrato de parte de su pareja, Ana Bárbara fue tajante: “Ustedes saben que si yo, en 30 años de mi carrera que me conocen, que cada rata de dos patas o culquier sityación de falta de respeto o algo, más allá de la imperfección humana, yo me voy. Entonces yo se los digo, yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo”, finalizó.

Ana Bárbara defendió a su pareja de los señalamientos de maltrato

La mamá de Ana Bárbara confirma su distanciamiento de la cantante

En el comunicado que Doña Lourdes lanzó el fin de semana, contó cómo se originó la fractura de la relación que tenía con su hija: “Hay muchas evidencias que respaldan los maltratos, inclusive fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos. Desde entonces ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo (…) Toda madre siempre quiere la felicidad de sus hijos, nadie intenta boicotear la relación, como algunos medios pueden sugerir, es imposible tratar de tapar el sol con un dedo, las acciones de mi hija son irreconocibles”, aseguró.

La mamá de Ana Bárbara se mostró preocupada por la relación de la cantante con sus hijos: “Deseo sinceramente que tenga la voluntad de rectificar con sus hijos a tiempo, ellos son lo más importante y quienes han sido maltratados y humillados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad”. Fue más allá y reveló que, supuestamente, Ángel Muñoz cuenta con antecedentes penales: “Es innegable que la pareja de mi hija tiene un historial delictivo y de manipulación, que pisó la cárcel en 2028”.