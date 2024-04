Ana Bárbara rompe en llanto al hablar de la situación con sus hermanos

Son instantes agridulces para Ana Bárbara, pues a la par de sus éxitos musicales y de sus abarrotadas presentaciones en Estados Unidos y México, la cantante transita por un momento familiar complicado. La también llamada Reina Grupera, enfrenta una batalla legal con su hermano Francisco Ugalde a raíz de la autoría de algunas canciones, y aunque ha preferido mantenerse reservada al respecto, habló sobre la situación en un reciente encuentro con la prensa. Más sensible que de costumbre se rompió ante las cámaras al reiterar la entrega que tuvo hacia sus hermanos, a quienes asegura brindó amor y como si fuera una madre.

©GettyImages



Ana Bárbara se muestra optimista ante el complicado panorama familiar.

Las sentidas declaraciones de Ana Bárbara

Abierta a compartir su sentir sobre el momento que vive, Ana Bárbara habló de la marejada de situaciones personales a las que hace frente, en específico las circunstancias con sus hermanos. “Lo que está en mis manos controlar lo hago, lo que no, qué puedo hacer. Cada cabeza es un mundo… Eran un grupo de dos hermanos que yo realmente protegí, como una hermana, una madre protectora y lo seguiré haciendo. Cuando tú das todo incondicional más que esperar deseas que sea igual, y hay situaciones emocionales que no está en mis manos controlar…”, explicó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

En la conmovedora plática, Ana Bárbara no pudo evitar romper en llanto al hablar de lo duro que ha sido para ella tener que lidiar con todo lo que ha sucedido al interior de su círculo personal. “No es fácil, perdón, pero es lo que me toca vivir y lo llevo con fuerza, no te puedo decir con orgullo porque no se siente orgullo…”, dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada. A pesar de todo, la intérprete se mantiene firme, cobijada por el amor de sus cercanos y de su prometido, Ángel Muñoz, a quien agradece por su compañía y apoyo.

©@anabarbaramusic



La intérprete se mantiene refugiada en el trabajo.

¿Cómo van los planes de boda?

Luego de su compromiso amoroso, Ana Bárbara se ha tomado el tiempo para continuar con sus proyectos profesionales. Sin embargo, ha tenido que posponer sus planes de boda hasta que llegue el momento indicado. En su encuentro con la prensa, la cantante despejó las dudas al respecto. “No tengo ni tiempo para comerme mis huevos en las mañanas, ahorita no, mi amor. Ahorita estamos en esta etapa padre, sobrellevando las cosas, las adversidades, los momentos, la boda ya cuando amarre, amarre el tiempo, un descansito. Me encanta que se preocupen por mi boda, sí me voy a casar un día de estos, se los juro…”, dijo más tranquila y en tono simpático.

©@aj_munoz8176



Ana Bárbara agredece a su prometido, Ángel Muñoz, por su apoyo.

Más allá de las dificultades, Ana Bárbara se siente plena por el apoyo de sus cercanos, especialmente el de su prometido, quien asegura no se aparta de su lado en ningún momento, siempre caminando a su lado, sobre todo ahora que está enfocada en su gira de conciertos. “En casa tengo a mi pareja, Ángel, apoyándome al cine, tengo amigos que me apoyan a nivel emocional porque en un escenario se entrega el alma…”, explicó durante su encuentro con la prensa.