Tras denunciar a su hermano, Ana Bárbara revela cómo enfrenta los problemas familiares

Inmersa en una marejada de circunstancias personales a raíz de las diferencias con algunos integrantes de su familia, Ana Bárbara sigue adelante, optimista y motivada por su mayor pasión, la música. Aun así, la cantante reconoce lo complejo de transitar por una etapa como esta, mientras sostiene un conflicto legal con su hermano, Francisco Ugalde, a quien ha denunciado recientemente por violencia intrafamiliar. Dada la situación, la intérprete ha revelado cómo hace frente a las adversidades, no solo enfocada en su carrera, sino también apoyada por una terapia y viviendo el presente con plena consciencia.

©GettyImages



Ana Bárbara se refugia en la terapia y en su carrera musical.

Ana Bárbara habla de su terapia

Con la apertura que la caracteriza, Ana Bárbara concedió una entrevista a los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde no pudo evitar que la prensa la cuestionara sobre los conflictos familiares en su entorno. Sin embargo, la también productora musical explicó por qué razón tendría que dejar pronto la charla, lanzando una confesión a los reporteros. “Les digo la verdad, tengo una sesión ahorita de familia… Tengo una sesión yo, de mi rollo, terapia…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Al ser cuestionada al respecto, agregó: “Vamos bien, cuando hay amor en la familia y hay buena voluntad, hay gente buena, hay personas con una mente amorosa, un alma buena con consciencia, se pueden arreglar…”, aseguró.

Durante el encuentro, la cantante también explicó de qué manera hace catarsis en este instante, tratando de evadir las preguntas de índole privado: “Con Bandidos Tour, que acaba de terminar y ahora viene la nueva gira y esa es mi mejor catarsis, los amo…”, explicó sonriente ante las cámaras. De esta manera, la intérprete asume el presente, refugiada también en sus hijos y en su prometido, Ángel Muñoz, quien ha sido su mejor cómplice hasta ahora, según ha dejado saber en encuentros anteriores con los medios de comunicación.

©@anabarbaramusic



La cantante reiteró que gracias a la música ha podido hacer catarsis de todo lo que le ocurre.

¿Cómo vive el conflicto legal con su hermano?

En días pasados, Ana Bárbara fijó su postura con respecto a su hermano Francisco, y aunque no lo hizo de manera directa, sí fue a través de su abogado. Días después, en una de las emisiones del programa Ventaneando, se confirmó la denuncia legal que la cantante interpuso contra Francisco, a quien se le han indicado ciertas restricciones tras haberlo señalado de lanzar amenazas en su contra. A pregunta expresa de cómo ha hecho para vivir esa parte, señaló: “Voy viviéndola solo por hoy, como el dicho de los alcohólicos, peor vamos bien, con mucho amor, amor a mí misma, que la verdad me he salido bien chida, bien trabajadora…”, explicó.

©@anabarbaramusic



Ana Bárbara envió una bendición a sus padres, con quienes ha tenido diferencias.

Antes de despedirse, Ana Bárbara además dejó claro el amor que tiene por los suyos, y aunque se negó a hablar con apertura de sus padres, sí envió un mensaje en el que les reiteró su amor, esto tras ser cuestionada por los problemas que tiene con ellos a raíz de su relación con Ángel Muñoz. “Amen para todos, bendiciones de verdad, se los digo de corazón, soy una mujer guerrera y mando bendición a quien me dio la vida, a mi madre, a mi padre…”, dijo.