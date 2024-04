La reacción de José Emilio Levy al comunicado de la mamá de Ana Bárbara

Las diferencias entre Ana Bárbara y su familia parecen no tener fin. En medio de la batalla legal con su hermano Francisco Ugalde, esta semana, la cantante volvió a acaparar los titulares, esta vez por el comunicado que su mamá, doña María de Lourdes Motta, envió a los medios de comunicación respaldando la versión de que sus nietos son supuestamente maltratos por Ángel Muñoz, su prometido. Luego del revuelo que provocó este documento, José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, reaccionó a las revelaciones de la señora a quien considera una abuela.

Agradece el apoyo

El joven, de 19 años de edad, agradeció públicamente a la mamá de la cantante por respaldar la versión que él destapó hace unos meses, cuando por primera ocasión señaló al prometido de la cantante: “No es que haya salido cualquier persona a hablar, es la mamá de Ana Bárbara, es alguien que siempre estuvo junto a ella. Fue una carta tan contundente, dando fuertes declaraciones, diciendo que Ángel estuvo en la cárcel, yo no sabía, la verdad, me impactó, no lo dudó. Agradezco y respeto muchísimo a la mamá de Ana Bárbara por haber hecho esa carta, la verdad, qué pantalones tuvo”.

José Emilio contó que contactó a doña María de Lourdes para mostrarle su apoyo: “Sí, claro, le marqué, me dijo que era una decisión que la tenía muy triste, pero lo tuvo que hacer porque era justo y necesario, porque los medios como que ya no le están dando importancia al tema de Ángel y para nosotros, que somos gente que queremos a Ana Bárbara, me incluyo, queremos que esté bien”. Confió en que las palabras de doña Lourdes lleguen al corazón de la cantante: “Me gustaría que la leyera, porque a lo mejor, sí lee la carta de su mamá, se va a dar cuenta de lo que está pasando”.

¿Cómo se lleva con el hermano de la cantante?

Además de estar distanciada de los hijos de la fallecida Mariana Levy y de su mamá, Ana Bárbara también enfrenta un proceso legal en contra de su hermano Francisco por el delito de violencia intrafamiliar, en ese sentido, José Emilio mostró su simpatía con el menor de los Ugalde: “A Pancho yo lo apoyo y estoy con él. En ninguna entrevista, nadie de nosotros ha dicho que Ángel le ha pegado a Ana Bárbara o que ha habido golpes en la familia, nada de eso, yo he dicho que ha habido violencia psicológica de parte de Ángel a mis hermanos, de parte de Ángel a Ana Bárbara, no sé qué haya, no sé si se peleen, si se lleven buen, no tengo idea”, comentó.

La testigo de la familia

Hace un mes, José Emilio Levy declaró en entrevista con El Gordo y la flaca que doña María de Lourdes era testigo de la situación que se vivía en la casa de la cantante: “Ella fue a Los Ángeles y le tocó en carne y hueso ver cómo maltrataban a sus nietos. Me contó que ella se puso al tiro con Ángel, que le dijo que no los podía tratar así y de ahí ya no tiene relación con Ana Bárbara”, narró el joven quien, en medio de su distanciamiento con Ana Bárbara, inicio sus estudios de actuación en el CEA.