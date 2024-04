El hermano de Ana Bárbara revela cómo se encuentra su madre tras el distanciamiento con la cantante

Dispuesta a fijar su postura frente a los conflictos familiares, la madre de Ana Bárbara, la señora Lourdes Motta, hizo pública una carta en días pasados para hablar del distanciamiento con su hija y de sus diferencias con Ángel Muñoz, prometido de la cantante. Ahora, es Francisco Ugalde, hermano de la Reina Grupera, quien ha expresado cómo se siente su madre en medio de esta situación, la cual asegura se ha agravado en el transcurso de algunos años, en parte, debido a la negación de su hermana por entablar un diálogo con él.

¿Cómo se encuentra la mamá de Ana Bárbara?

Abierto a compartir un panorama de la situación familiar, Francisco reveló cómo se encuentra su mamá a raíz de lo sucedido con su hermana, específicamente después de enviar la carta a los medios de comunicación. “Al parecer sí hay algo, es complicado, como podrán entender no puedo decir muchas cosas, pero definitivamente lo que es inevitable es aceptar que es muy doloroso, y ahora ver que mi madre levantó la voz pues también es algo difícil para mí. Por lo que se ve, y por lo que se habló ayer, la carta que dijo mi mamá, que fue muy clara, donde además dice que hay evidencias… Pero está haciendo ella esto porque ya se viene una serie de difamaciones en mi contra orquestada por esta persona, entonces mi mamá lo que hizo fue dar un manotazo en la mesa, agarrar el control de la tele y decir: ‘A ver, niños, se van a dormir todos’…”, dijo para el programa Venga La Alegría.

Para ser más puntual sobre el sentir de su mamá, Pancho, como también es conocido en el medio, destacó el sentimiento que invade a la matriarca de la familia Ugalde. “Triste, y como ella también me lo hace ver a mí a nivel personal, yo no puedo tomar partido de nadie, tiene que hacer las cosas y tratarlos como adultos…”, expresó el intérprete durante la conversación, dejando claro que este problema viene de tiempo atrás. “Esta situación se sale de control, pero esta situación no empezó hace un año, esta situación fue de hace cinco años. Yo tengo tres años pidiéndole a mi hermana que me dé cinco minutos de su tiempo para poder platicar con él y para poder aclarar lo que hicimos juntos cuando trabajamos juntos…”.

Reitera su amor por Ana Bárbara

A pesar de los acontecimientos que han fracturado la relación entre los integrantes de su familia, Francisco Ugalde se mantiene firme al decir que su amor y cariño por Ana Bárbara es intocable. “Ella misma es la que ha llevado todo esto hasta este punto. Yo no tengo nada en contra de mi hermana, amo a mi hermana. Si hay alguien que ha defendido su vida, su carrera, su vida privada, sus hijos, soy yo. A mí no me van a venir a platicar cómo maneja ella sus cosas, soy su hermano, fui su mánager, fui su psicólogo, fui su paño de lágrimas, fui su defensor, fui su abogado, fui su nana, fui todo…”, expresó.

Así mismo, Francisco afirma sentirse en su derecho de reclamar lo que le corresponde, al referirse al tema de la autoría de algunas de las canciones por las que se encuentra en conflicto legal con su famosa hermana. “Aquí la situación es que ella no quiere acercarse, está bien, nosotros respetamos. Yo no intento boicotear absolutamente nada de su relación, que sea feliz, que Dios la bendiga, pero hay cosas que en su momento que creo que yo también tengo derecho a reclamar lo que es mío… Es mentira que yo la he amenazado, yo no tengo comunicación con ella. Yo no he intentado hablar con ella mas que mandarle mensajes para arreglar lo que tenemos en común, y no nada más esas canciones, hay más canciones y tengo las pruebas…”, aseguró.