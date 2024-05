Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ responden a Lucero tras ser cancelados por la cantante

En días pasados, Lucero Mijares fue objeto de críticas en el programa televisivo ¡Qué Importa!, conducido por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón Sancristóbal, mejor conocido como El Estaca. Ante el revuelo que provocó esta situación tanto en los medios como en redes sociales, Lucero, mamá de la jovencita, alzó la voz, no solo para expresar su indignación por las burlas hacia su hija lanzadas por los presentadores, sino también para rechazar las disculpas que ellos enviaron a Lucerito a través de dicha emisión. Ahora, Videgaray y Sancristóbal han respondido tras la reacción de la cantante, quien pidió a sus seguidores en redes cancelarlos para siempre.

©@queimportatv



Eduardo Videgaray y ‘La Estaca’, hablaron de la reacción de Lucero.

¿Qué ha dicho Videgaray tras la postura de Lucero?

Tras lo sucedido, Eduardo tomó la palabra en su programa radiofónico de Los 40 Principales, La Corneta, en el que explicó de qué manera asume lo sucedido. “A lo mejor fueron chistes de mal gusto, porque, además, como dije yo ayer en la tele, el mal gusto o el buen gusto es una cosa subjetiva. Cada quien determina en dónde están sus líneas, y las líneas en estos tiempos que vivimos se mueven muchísimo…”, dijo el comunicador, quien además reconoció el error que él y su equipo cometieron al hacer chistes sobre Lucerito: “Pero yo siempre he creído que si alguien se equivoca y creo que sí nos equivocamos, con toda honestidad, hay que ofrecer disculpas. Ya ofrecimos disculpas, honestas y genuinas…”.

Videgaray también se refirió a las reacciones en redes sociales, pues luego de lo sucedido han recibido críticas sobre su actitud al comentar sobre Lucerito, tanto así que la conversación los llevó a ocupar los primeros lugares en las tendencias. “¿Sabes qué me recuerda esto de las redes sociales? Me recuerda una aldea medieval en donde al sospechoso de algo, al jorobado, al feo, no sé qué, lo linchaban entre todos con una saña sin siquiera tener certeza. Porque estoy seguro además que mucha gente ni siquiera vio el clip en el que hacíamos estos chistes de Lucerito Mijares, sino nada más vieron el encabezado…”, explicó a Sancristóbal.

©GettyImages



Lucero expresó su enojo por las críticas lanzadas hacia su hija, Lucerito Mijares.

El Estaca asegura que ‘no es para tanto’

En ese espacio, José Ramón Sancristóbal también opinó sobre lo sucedido, recordando la manera en que procedieron tan pronto surgieron las primeras reacciones. “Me decía Eduardo: ‘Es que creo que lo correcto es ofrecer una disculpa’, y yo decía: ‘Bueno, tampoco es para tanto, no hicimos nada malo’. Total, quedamos de acuerdo él, Sofía, además de todo, que hace la sección de espectáculos y dijimos ‘Bueno, vamos a ofrecer una disculpa’, y lo hicimos de la mejor manera que se nos ocurrió, nunca lo hemos hecho…”, dijo.

©@eduardovidegaray



Eduardo Videgaray y ‘La Estaca’ aseguran que no es para tanto lo sucedido.

Así mismo, El Estaca lamentó que sus disculpas no hayan sido bien recibidas, aunado a la reacción de Lucero, quien pidió cancelarlos en redes sociales. “La reacción ha sido tremenda, horrorosa en redes sociales y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, me importa ya de verdad muy poco porque no puede ser que en este país se ofrezca una disculpa amable y consciente y se pongan en ese plan…. De postre, la mamá, Lucero grande, nos puso un tweet: ‘¡Funados o cancelados para siempre!’. Nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo, te conozco, conozco a Manuel… entiendo que cuando se trata de los hijos la gente puede ofuscarse, pero ¿saben qué? Ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se insultó a nadie…”, dijo.