En exclusiva Lucero nos habla de la fortaleza de su hija ante las críticas: ‘Es segura de sí misma, auténtica y muy fuerte’

¿Has considerado hacer una serie de tu vida? Tienes una carrera amplísima. Te hemos conocido a través de diferentes personajes, has marcado generaciones...

Ha habido algunos acercamientos, algunos comentarios para ver si hacemos una serie, ahora que se ponen de moda contar la historia de los artistas. Yo creo que podría ser bonito, probablemente más adelante, tal vez escribir un poquito más de capítulos en esta historia que tanto amo, que es mi vida. Sé también que mi historia no es como tan llena de recovecos y de temas así como medio fuertes. Entonces, hay gente que podría pensar que se puede hacer medio aburrida, como de que: ‘Ay, pues es que no hay nada así como picoso’. Pero la verdad es que también es bonito poderle contar a las nuevas generaciones cómo empecé mi carrera, cómo crecí, cómo hice, cómo fui, cómo vine, cómo he hecho todo lo que he hecho. Porque claro, las generaciones como la mía, sabemos un poco más de mí y tenemos muy clara la historia. Pero la gente joven que me ha empezado a seguir de unos años para acá, a quienes también agradezco porque me inyectan mucha vida y mucha alegría, pues igual no tienen muchos datos. Entonces, creo que podría ser una buena idea más adelante ir viendo también, imagínate todo el rollo de quién me interpretaría de niña, de joven...

Yo creo que yo no actuaría en la serie, yo creo que serían actrices que hicieran mi personaje. Pero bueno, puede ser una historia, por qué no decirlo con humildad y todo, con modestia, puede ser una historia de éxito. Porque la verdad es que he sido una mujer afortunada, que ha podido trabajar, que ha podido vivir sin problemas graves. Todos problemas, todos tenemos obstáculos y todos nos pasan cosas buenas y otras no tan buenas, pero no he tenido temas trágicos en mi vida, afortunadamente, hasta el día de hoy. Y le pido a Dios que nunca me mande nada de eso. Entonces, bueno, pues contar un poco de mi historia podría ser divertido.