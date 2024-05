Con ilusión, Lucero nos habla del estreno de ‘El Gallo de Oro’ por Univision: ‘Estoy muy emocionada’

Tienes colegas increíbles a tu lado, ¿cómo ha sido trabajar con ellos?

Actores maravillosos, está José Ron haciendo un personaje que lo van a adorar, que los va a sorprender muchísimo. Está también Plutarco Haza, siendo a Lorenzo Benavides, que es un hombre que vamos a ir descubriendo también a lo largo de la historia. Aquí no hay buenos ni malos, hay humanos con todas sus características son personajes como muy solos, personajes muy duros, muy fuertes, pero que se van encontrando en sus soledades y que se van complementando de una manera muy particular. La historia tiene de todo; tiene pasión, tiene mentiras, música, tiene amor, tiene cosas que yo pienso que la gente se va a enganchar muchísimo y que no van a dejar de ver ningún capítulo.