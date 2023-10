Plutarco Haza no podía dejar ir su personaje de Lorenzo Benavides en ‘El Gallo de Oro’: ‘Moví cielo, mar y tierra’

¿Cómo te sientes de formar parte de esta serie de época?

Me siento muy contento, muy afortunado. Te tengo que que confesar que yo estaba apalabrado para otro proyecto por estos meses, pero cuando me entero que existía este proyecto ‘El Gallo de Oro’ y del personaje de Lorenzo Benavides, que me quedaba a la perfección, no lo dudé, mandé mi casting, moví cielo, mar y tierra para poder quedar porque yo sabía que iba a ser un proyecto importantísimo con Lucero como protagonista y una producción basada en la novela de Juan Rulfo. Este personaje era un personaje que no se me podía ir.