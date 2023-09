Esto fue lo que hizo Rosalía con el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro

Tras dos meses alejada del foco mediático, Rosalía poco a poco ha resurgido. Luego de que se diera a conocer su ruptura con Rauw Alejandro en julio pasado, la cantante ha acaparado los reflectores en la Semana de la Moda de Milán y en su posterior viaje a París. Ha sido precisamente en Francia, donde la intérprete ha celebrado su cumpleaños 31, además dar una pista sobre su situación sentimental.

©GettyImages



Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso en abril pasado

La estancia de la ‘Motomami’ ha llamado la atención, pues en un lindo gesto con sus fans, salió de su hotel para celebrar con ellos su cumpleaños. A las puertas del lugar, la esperaban decenas de sus seguidores quienes cantaban a coro Happy Birthday. En medio del improvisado festejo, ha llamado la atención el pendiente que Rosalía llevaba consigo.

La pieza no era otra que el anillo de compromiso que Rauw le entregó meses atrás; el mismo que aparece en el video de Beso, el cual protagonizó al lado de su entonces pareja. La cantante transformó el anillo en una joya con un aro dorado.

©MOTOMAMITOUR



Rosalía le ha dado un nuevo uso a su anillo de compromiso

La intérprete de Malamente cambió ese recuerdo por una joya que ahora, puede lucir sin problemas. De acuerdo con medios internacionales, el anillo, de la firma Jessica Flinn-Allen, tiene un costo de $183 mil y está formado por una alianza de corte clásico, oro blanco, con un llamativo diamante al centro y otras piedras preciosas de menor tamaño engarzadas formando un triángulo.

©ROSALÍA



Rosalía mostrando su anillo en el video ‘BESO’

¿Reconciliación a la vista?

A pesar de que ya no lleva el anillo en su dedo anular izquierdo, parece que entre Rosalía y Rauw no todo está escrito, o al menos eso creen sus fans, ya que hay pistas de que entre ambos podría haber una reconciliación. Curiosamente, el intérprete también está en tierras europeas; para ser exactos en París. En su perfil de Instagram, Rauw compartió una serie de imágenes tomadas ¡en París! Esto ha dado pie a todo tipo de teorías, las cuales se han reforzado con la descripción de sus fotos: “No sé pq pero me está gustando el otoño”.

