Shakira y sus hijos conmueven al público de los Latin GRAMMY al cantar ‘Acróstico’

Luego de ganar como Mejor Canción Pop por Music Session Vol. 53, Shakira deslumbró sobre el escenario de los Latin GRAMMY desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla en España. La cantante no brilló sola sino que sus hijos, Milan y Sasha, la acompañaron. Los niños, fruto de su relación con Gerard Piqué, conmovieron al público al cantar con su madre el tema Acróstico. Cabe destacar que dicho tema está nominado como Canción del Año en esta entrega.

Shakira cantando ‘Acróstico’

Shakira apareció sobre el escenario con un espectacular vestido dorado y con gran sentimiento, empezó a entonar las primeras líneas del tema, el cual está dedicado a sus dos hijos y toca temas como el amor de madre e hijos, así como el hecho de resolver los problemas y enfrentarlos.

Milan apareció cantando una de las estrófas del tema

Luego de que la barranquillera entonara las primeras líneas, al auditorio se sorprendió al ver a Milan, de 11 años, cantando. El chico no cantó en vivo, sino que se trató de una grabación, pero de la misma forma conmovió a los espectadores. Segundos después, fue el turno de Sasha, de 9 años.

Sin duda, esta fue la presentación más emotiva de la noche, marcada por el amor de madre en medio de las complejas circunstancias a las que Shakira se ha enfrentado a lo largo del 2022 y 2023, tras su mediática ruptura con Gerard Piqué.

Shakira y sus hijos en el backstage

Pese a que los niños no cantaron sobre el escenario con su madre, sí que estuvieron presentes en la 24a. entrega de los premios. Tras bambalinas, Milan y Sasha fueron fotografiados con su madre, quien en esta edición acumuló siete nominaciones en algunas de las categorías más importantes como Canción del Año y Grabación del Año.

Agradecida por su premio

Luego de ganar su primer Latin GRAMMY de la noche, Shakira dirigió unas sinceras palabras de agradecimiento. “Quiero compartir este Grammy con mis colegas, estos grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y aprender. Quisiera también compartirlo con mi público latino en España, Colombia, Latinoamérica, Estados Undios… El público que me ha llevado a cumbres altísimas, esos lugares que soñé desde que era una niña y a quienes le debo todo. También quiero compartirlo con mi público español que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo... Eso jamás se me olvidará” dijo emocionada.