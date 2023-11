Susana Gómez, la pareja de Maluma, presume su pancita en los Latin GRAMMY 2023

En la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2023 vimos varias parejitas de famosos, pero ninguna tan esperada como la de Maluma y su novia, Susana Gómez. Tan pronto llegaron al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, acapararon las miradas, pues como lo dijo el propio cantante, esta era la primera vez que desfilaba de la mano de alguien en un evento tan importante. Y no solo eso, pues Susana se dejó ver preciosa con un vaporoso vestido de tul morado con el que presumió su embarazo.

©GettyImages



Maluma y Susana en los Latin GRAMMY

“¡Felices los tres!”, dijo Maluma en entrevista con Chiquinquirá Delgado sobre la alfombra roja de los Latin GRAMMY, premiación a la que Maluma regresa nominado en dos categorías como Grabación del Año y Mejor Canción Tropical gracias a La Fórmula, tema en colaboración con Marc Anthony.

Sobre la nueva etapa que está viviendo, Juan Luis Londoño, nombre real del intérprete comentó: “(París) es mi vida completa, no hago otra cosa que no sea pensar en París, en mi bebé. Me siento muy afortunado de estar aquí, de dedicarle toda mi vida y todas mis cosas a ella”.

©GettyImages



Maluma y Susana Gómez

Curiosamente, Maluma se ha enfrentado a algunos antojos propios del embarazo. Aunque su pareja es quien lleva toda la carga en la dulce espera, el cantante compartió que ha tenido algunos malestares. “Sí, me ha dado de todo. Antojos, maluquera, ganas de vomitar... bueno es imposible entender lo que se siente ser mujer, pero esos síntomas no están nada fáciles”, contó entre risas.

Fue el pasado 19 de octubre cuando Maluma anunció a través de sus redes sociales que él y su pareja estaban en la dulce espera de su primer hijo en común. El artista colombiano hizo el anuncio oficial durante uno de los conciertos de su gira Don Juan, en donde, de lo más emotivo, compartió con su público de Washington D.C. que debutaría como papá. Además de revelar que se convertirían en padres, el cantante también dio a conocer que estaban a la espera de una niña. Poco después se supo que la bebé llevaría por nombre París.