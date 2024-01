Detienen a presunto acosador de Shakira; decía estar casado con ella

Cuando Shakira se mudó a territorio estadounidense el año pasado probablemente no imaginaba que podría ser blanco de posibles acosadores, pero sí lo ha sido. Y es que se ha reportado la detención de un hombre en las inmediaciones de la casa de la colombiana en Miami, quien supuestamente decía tener una relación con ella. Aunque la policía no dio a conocer el nombre de la cantante, diversos medios locales reportaron que se traba de ella.

©GettyImages



El carisma y talento de Shakira ha encantado a millones en todo el mundo.

De acuerdo con el reporte policial, dado a conocer por medios locales como 7 News Miami, el equipo de seguridad de Shakira identificó a este hombre llamado Daniel John Valtier por los mensajes que le realizaba a la cantante en redes sociales y las entregas que hizo en su casa desde finales de diciembre e inicios de este año.

En sus redes sociales, este hombre de 56 años y originario de Texas decía tener una relación con la intérprete e incluso dijo que estaban casados. Al parecer, el equipo de ‘Shaki’ pidió en repetidas ocasiones que frenara su comportamiento hacia la estrella colombiana, pero él siguió mandándole a su casa paquetes con cosas como botellas de vino, chocolates y juguetes.

De acuerdo con dicho medio, las autoridades explicaron que el personal de seguridad de la cantante les compartió el pasado 3 de enero una publicación de redes sociales de Valtier, en la que él parecía estar en Florida y tener la intención de buscar a Shakira. Aparentemente, gracias a este aviso cuando el sujeto llegó en taxi a las afueras del domicilio de la colombiana fue detenido por oficiales de la policía.

Se le ha impuesto una orden de alejamiento y una fianza

Según reportó Telemundo51, en su audiencia judicial Valtier reiteró tener un vínculo con la cantante. “Es mi esposa yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, declaró cuando se le dijo que no podía tener contacto con la víctima. “No, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”, le respondió el juez encargado del caso, quien determinó dictar una orden de alejamiento contra este sujeto.

De acuerdo con dicho medio, inicialmente se había considerado una fianza de 50 mil dólares a este hombre, pero al darse cuenta de la insistencia de Valtier sobre su falso vínculo con Shakira el juez expresó su preocupación por ella y sus hijos y decidió aumentar la fianza y fijarla en 100 mil dólares.

“Todo esto ha sido muy preocupante y un incidente muy único, donde tenemos al acusado que vive en Texas y fue capaz de volar hasta Florida solo para tener contacto con la víctima. No sabemos qué pretendía hacer con ella, si su intención era hacerle daño, por eso pudimos arrestarlo antes de que la contactara”, declaró el vocero de la policía de Miami Beach, Christopher Bess, sobre estos hechos.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.