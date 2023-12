El lindo detalle que la mamá de Shakira tuvo con el escultor de la estatua de la cantante

Shakira cierra el año de lo más contenta con un gran reconocimiento a su carrera musical. Este martes, en su natal Barranquilla, Colombia, fue inaugurada una impresionante estatua de la cantante de 46 años, un homenaje a la mujer soñadora que salió al mundo a demostrar el talento de su tierra. La pieza de cinco toneladas de bronce estuvo a cargo del escultor Yino Márquez, quien aceptó el reto de esculpir a la artista internacional en poco tiempo. Agradecidos y orgullosos, William Mebarak y Nidia Ripoll, padres de la cantante, asistieron a la develación y fue durante el evento que Nidia tuvo un lindo gesto con el escultor.

“La señora me llamó, me hizo una señal para que me acercara”, cuenta el también colombiano en entrevista para Hoy Día. Y agrega: “Me tocó las manos y me dijo: ‘Que Dios te bendiga esas manos, eres grande’”. Yino asegura que escuchar esas palabras en medio de una celebración tan grande fue de lo más emocionante.

Aún a la distancia, Shakira estaba muy contenta y publicó una serie de fotos de la estatua de 21 pies de largo, incluida una de sus papás posando frente a ella. Por si fuera poco, ese día Shakira festejaba el cumpleaños de su mamá, quien no podía estar más orgullosa de celebrar la trayectoria de su hija.

“Estoy muy emocionada por este homenaje a la mujer colombiana y a las barranquilleras dentro y fuera de mi tierra. Barranquilla es y será eternamente mi hogar, es la tierra que me vio nacer y donde se gestaron mis sueños artísticos”, expresó la cantante en sus redes sociales.

Shakira fue parte del proceso de elaboración de su estatua

Durante los meses de trabajo, Yino tuvo comunicación con Shakira y hasta se reunió con ella para afinar algunos detalles. “Fue muy bonita la reunión con ella. Vino a inaugurar un colegio a Barranquilla y me invitó. Pensé que iba a encontrar a una mujer toda complicada, pero me recibió con una gran sonrisa”, recordó.

Shak incluso le pedía que la observara para que captara cada detalle de su físico. “Mírame cómo soy”, decía ella con entusiasmo.

La intérprete de Te Felicito conversó con el artista para especificar cómo le gustaría la pose de la estatua: “Me dijo que no quería que se viera riéndose, sino más abstraída, escuchando la música; más pensando en el baile”. Asimismo, la mamá de Milan y Sasha participó en el proceso, dando su punto de vista con ayuda de fotos y videos que le enviaba el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins.

Yino comentó que este gran trabajo lo realizo a contrarreloj, pues en sólo cinco meses tuvo lista la estatua que el alcalde le había encomendado. En todo el proceso contó con la ayuda de 36 ayudantes de un profesor de la Escuela Distrital de Artes, quienes trabajaron de noche y de día con mucha entrega.

El resultado fue todo un éxito para Shakira y sus fans. Una estatua que ahora vive en el malecón de Barranquilla, con una placa que explica sobre la escultura que fue “Fundida en bronce de 6.50 metros de alto realizando su icónica danza del vientre. El final de su falda en aluminio simboliza las olas del mar y el río. Sus brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical representan el alcance de la trascendencia”.

