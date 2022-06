Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación, tras 12 años juntos

La propia Shakira también confesó cómo fue que Piqué –10 años menor que ella—se le acercó durante la justa deportiva y muy seguro de sí mismo le dijo: “Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica”. Y así lo cumplió…

Shakira y Piqué en el Estadio Olímpico Lluís Companys en Barcelona, en mayo de 2011

Para mayo de 2011 –cuando ya se había confirmado la ruptura de la cantante con Antonio de la Rúa—Piqué fue visto en un concierto de la colombiana en el Estadio Olímpico Lluís Companys en Barcelona, y el mundo enloqueció cuando este subió al escenario y gritaron su amor a los ‘cuatro vientos’. Dos años más tarde, es decir en 2013, la pareja anunció la llegada de su primer hijo en común. En 2015, llegó su segundo hijo, Sasha.

¿Por qué no caminaron hacia el altar?

Desde el inicio de su relación, muchos se preguntaban cuando llegaría el gran día para ambos, pero Shakira siempre dejó claro que, para ellos, no era necesario. En 2020, en una entrevista con el programa 60 minutes, la colombiana explicó sus motivos para no caminar hacia el altar con el padre de sus hijos. “El matrimonio me asusta”, explicó, agregando que el hecho de no estar casados era una forma de mantener viva la ‘llama de la pasión’. “No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.