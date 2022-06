Rosalía luce un gran anillo de diamantes, ¿se comprometió con Rauw Alejandro?

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas consentidas del mundo del entretenimiento. Parece que los novios van dando grandes pasos dentro de su relación; tan solo hace cuatro meses se dio a conocer que habían adquirido su primera propiedad en común. Ahora, han dado de qué hablar luego de que la intérprete de Saoko compartiera unas fotografías al lado de Rauw luciendo un tremendo anillo de diamantes. La pareja de cantantes se tomó unos días libres y pusieron rumbo a Santorini, en Grecia, uno de los destinos más espectaculares, sobre todo para los enamorados.

Las especulaciones de sus fans empezaron cuando Rosalía publicó una serie de fotografías en las que aparece a bordo de un yate con su novio. Una de ellas captó la atención de sus seguidores, pues la cantante aparece recostada a un lado de su pareja, luciendo un gran anillo de diamantes. La intérprete de 28 años acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: “K me pongan en el sol q me derriTo☀️el mal de ojos q me manden me lo kitooOo”.

En su perfil de TikTok, la cantante también publicó un video en el que se veía el anillo, sin embargo, poco después lo borró. Pero en su perfil de Instagram aún conserva la otra fotografía, además de que Twitter publicó una más donde apenas y se alcanza a ver la joya.