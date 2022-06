Ximena Duque celebra orgullosa la graduación de su hijo Cristan

Los planes de Cristan para su futuro

Ahora que Cristan se graduó y semanas después de haber celebrado su cumpleaños 18, está listo para perseguir sus sueños y parece muy entusiasmado en su camino como instructor fitness. En mayo del año pasado, Ximena nos contó en exclusiva para HOLA! USA que su hijo no tenía planes de ir a la universidad, pero que está muy enfocado en sus metas y ser el mejor en el rumbo que eligió fuera de la escuela.

“Mi hijo no quiere ir al College, me tiene a mí como ejemplo, mi esposo tampoco fue. Él no tiene una certificación ni una carrera. Es un hombre supremamente inteligente, es más, es de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi vida. No tiene una universidad y es exitoso”, dijo dispuesta a apoyar siempre a su hijo sin importar el camino que elija para ser feliz.