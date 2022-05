Ximena Duque, entre la nostalgia y la alegría, celebra los 18 años de su hijo, Cristan

¡Ximena Duque está de fiesta! Hoy celebra un gran día en su vida familiar, pues su primogénito, Cristan, sopla 18 velitas en su pastel de cumpleaños. Emocionada por ver esta nueva etapa de su hijo, furto de su relación con el actor Christian Carabias, la feliz mamá publicó un video de lo más tierno para felicitar a su único hijo varón quien, a partir de hoy, es oficialmente un adulto.

“Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí…”, escribió Ximena junto a este emotivo clip en el que nos obsequia los momentos más lindos junto a su hijo, desde la dulce espera hasta los días de la infancia de Cristan. Madre e hijo sonreían a la cámara felices, postales de toda una vida que la orgullosa mamá recuerda con mucho cariño.

Inspirada de ver a Cristan crecer y apoyarlo en todas sus decisiones, Ximena continuó: “Eres la luz de mi vida, la razón de mi ser, el motor que me impulsó a salir adelante. Cuando vi tus ojos por primera vez, conocí el verdadero amor, conocí esa fuerza interior que tenía y que no había descubierto”.

Un festejo por 18 años llenos de aprendizaje y amor

La relación de Ximena Duque y su hijo es de lo más especial, en ella Cristan encuentra a su mejor confidente, el apoyo incondicional y amor infinito. Y en este día, Ximena no olvidó mencionar todo lo que su hijo significa para ella: “Hoy celebro tu vida, tus 18 años y agradezco infinitamente todas las lecciones de vida que me has dado porque tú, sin saberlo, has sido mi mayor maestro. TE AMO, HIJO @carabiascristan Nos haremos viejitos juntos ❤️ FELIZ CUMPLEAÑOS, AMOR DE MI VIDA 😍 #happybirthday #love #myfirstlove #son #momandson #18”, continuó.

Ximena, junto a su esposo, Jay Adkins, y sus pequeñas hijas Luna y Skye, planea celebrar a Cristan no sólo por su cumpleaños, sino también por su graduación del high school. En exclusiva para HOLA! USA, la empresaria nos contó que viajarán todos juntos a España. La decisión fue sencilla, Cristan dio sus opciones y eligieron el rumbo de sus próximas vacaciones. “Él quería España o Roma y decidimos que para España”, explicó.

“El hecho de que cumpla 18 me hace sentir muy orgullosa porque veo al hombre en el que se ha convertido. Sé que va a tomar las mejores decisiones”, dijo orgullosa del hombre que ha formado.

