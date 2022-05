Ximena Duque podría regresar a las telenovelas al lado de Fabián Ríos

Aunque hoy Ximena Duque es reconocida por su labor como empresaria e influencer, la colombiana saltó a la fama con su trabajo como actriz. Desde muy joven persiguió su sueño de estar en la pantalla chica y lo logró, no sólo obteniendo papeles en los melodramas, sino protagónicos en historias que quedaron marcadas en el corazón del público. De sus últimos trabajos en la TV, antes de dedicarse por completo a su rol como mamá y empresaria, la esposa de Jay Adkins hizo mancuerna con Fabián Ríos en Corazón Valiente, y en un reencuentro virtual con el actor y Marcela Cittero, creadora de la historia, Ximena reveló que, de existir planes de una segunda parte de la telenovela, ella estaría más que contenta de hacer su regreso frente a las cámaras.

“Cuando me preguntan si voy a volver a la televisión, siempre digo que si es con un personaje que de verdad me mueva y amerite salir de mi casa, lo hago feliz. Siempre he dicho que volver a la pantalla con ustedes dos, sería un sueño”, expresó Ximena muy contenta, considerando seriamente que este sería el papel que por fin la llevara de vuelta a las telenovelas.

Fabián, igual de emocionado que ella, aseguró que la segunda parte se hará. Aunque no hay nada concreto ni oficial, pues se trataba sólo de una charla live en las redes sociales, a la que se unió Marcela.

Una influencer y empresaria feliz

Durante los cinco años que Ximena ha pasado lejos de la pantalla, se dedicó por completo a cuidar de su familia y hacer realidad su sueño de un buen sustento económico. La mamá de Cristan, Luna y Skye encontró en las redes sociales otro canal para hacer que su voz cobrara más fuerza, tanto que este año fue una de las latinas invitadas a La Casa Blanca para celebrar las pascuas.

“Cuando estaba caminando por la Casa Blanca, me pellizcaba para ver si lo que estaba viviendo era una realidad porque, como inmigrante, uno viene a este país con tantos sueños, con tantas ilusiones, en busca de ese sueño americano. Estar ahí con mi familia, con mis tesoros que son lo más importante de mi vida, era como un sueño“, dijo en exclusiva para HOLA! USA.