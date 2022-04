Ximena Duque hace realidad un gran sueño como invitada a la Casa Blanca, ¡y nos cuenta todos los detalles!

¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta del peso que tienes como influencer?

“Mira, qué buena pregunta. Muchas personas se dicen ser influencers, y creo que un influencer es la persona que lo que toca, lo vuelve más grande. Por ejemplo, al principio, cuando empecé a hacer cositas para Luna, de repente me decían: ‘yo te hago el cake’, y yo los nombraba en las historias. Cuando empezamos a hacer ese tipo de colaboración, el feedback de estas personas fue: ‘¡Ximena, no te imaginas todos los cakes que vendí, todos los seguidores que se me sumaron!’.

“Me empiezo a dar cuenta cuando la gente me dice que gracias a mí su negocio se explotó, que gracias a mí sus seguidores crecieron, que su economía se fue a otro nivel... ahí es donde me doy cuenta del poder de mis redes sociales. De mi labor de no sólo hacer las cosas.

“Es una línea delicada, hay gente que usa sus números para tener cosas gratis, en mi caso no es lo que busco, hago las cosas porque quiero ayudar. Si la señora que hace los helados quiere que le suba una historia, sé que su negocio se va a ir a otro nivel. Alguien me decía: ‘es que lo que tú tocas lo haces oro’. Eso para mí fue, ¡wow! No quiero sonar mal, humildemente digo que es cierto, pero sé que cuando hago una mención, puedo ayudar a la economía de otra persona.

“Ahí me doy cuenta de que la gente me cree lo que yo digo. Cuido mucho lo que pongo en mis redes sociales. Jamás voy a hacer algo por dinero o solamente porque es un buen contrato. Si pruebo algo y no me gusta, jamás lo publicaría. Eso lo ve la gente, y me va bien porque he sido esa persona honesta”.