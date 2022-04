Ximena Duque nos adelanta cómo celebrará los 18 años de su hijo, Cristan

Ximena Duque tiene marcada en el calendario una fecha muy especial. El 16 de mayo de 2004 su primogénito, Cristan Carabias, llegó al mundo y desde entonces cada año ese día está por completo dedicado a él. Este año no será la excepción y la feliz mamá nos adelanta en exclusiva cómo celebrarán su cumpleaños número 18, uno muy especial pues es su mayoría de edad, dejando atrás la niñez para convertirse en adulto.

“¡Mi bebé! Lo he estado pensando y bueno, el tiempo definitivamente vuela”, dijo en entrevista exclusiva para HOLA! USA. “Este año queremos irnos todos en familia a España”, agregó muy contenta.

La decisión fue sencilla, Cristan dio sus opciones y Ximena, junto a su hijo y su esposo, Jay Adkins, eligieron el rumbo de esas vacaciones. “Él quería España o Roma y decidimos que para España”, explicó.

El viaje, además de ser uno familiar en el que las hermanitas de Cristan, Luna y Skye, estarán presentes, también es un regalo especial ahora que el chico concluye sus estudios en high school. “Queremos darle ese viaje de graduación y de cumpleaños”, dijo emocionada por el tiempo que pasarán juntos fuera de su hogar. “El hecho de que cumpla 18 me hace sentir muy orgullosa porque veo al hombre en el que se ha convertido. Sé que va a tomar las mejores decisiones”, continuó feliz por ver a su primogénito crear su propio destino.

Cirstan llegó a la vida de Ximena cuando ella tenía 19 años, y desde ese día se convirtió en su motor de vida. En aquel entonces la actriz mantenía una relación con el también actor Christian Carabias, y aunque el destino los llevó por caminos separados, hoy aún son cercanos y mantienen una gran amistad, además de que se llevan de maravilla por el bien de su hijo en común.

Ximena Duque: la mamá, la amiga y el consejo a otras madres

En todo momento Ximena ha cuidado de su hijo, pero el tiempo los llevó a tener intereses comunes que hacen que su relación de madre e hijo esté aderezada con una de amistad. “Sí es un cumpleaños muy especial porque, no solamente cumple 18, sino que él es un niño muy inteligente y maduro desde chiquito, pero sobre todo muy independiente. Se quiere mudar. Él dice que en agosto ya quiere vivir solo y eso es lo que más duro me va a dar. Pero es el proceso que todos vamos a vivir, yo lo hice, y ahora me queda desearle lo mejor. ¡Se me creció mi bebé!”, nos contó la feliz mamá.