Shakira y Gerard Piqué, abordados por la prensa entre rumores de separación

Una vez más, Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en el centro de todas las miradas a raíz de un rumor sobre su delicada situación en pareja. Desde hace unos días, medios internacionales señalan que entre ellos vuelve a haber una crisis y que la separación es inminente, especulaciones nada nuevas para ambos, quienes durante sus años juntos han escuchado esta historia en varias ocasiones. Decididos a mantenerse alejados de los rumores, ni la cantante ni el futbolista han hecho declaraciones en el pasado, como tampoco lo hacen ahora que fueron captados juntos por la prensa española a las afueras de su hogar en Barcelona.

La pareja fue vista saliendo de casa, y a pesar de las insistentes preguntas por parte de la prensa, ninguno de los dos quiso hablar sobre los rumores que protagonizan y que se han vuelto todo un tema de conversación en las redes sociales.

Entre ellos parece que las cosas están normales mientras se alejan de su domicilio en el mismo auto; sin embargo, el detalle del número 3 del Barcelona tocando el timbre de su propia casa alimenta las especulaciones de la crisis que podrían estar atravesando.

La pista detrás de su romance

Con los rumores de separación a tope, los internautas no han dejado de buscar pistas en las redes sociales que comprueben que entre ellos hay un distanciamiento. Y es que la última publicación de la colombiana para su pareja fue en marzo pasado, con un mensaje lleno de orgullo. “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”.

Y continuó: “Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, escribió la originaria de Barranquilla.

Semanas después, la colombiana sacó el tema Te Felicito, junto a Rauw Alejandro. Una canción que está bajo la lupa y que sus fans creen que es una indirecta para Piqué.

Su historia de amor

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010 en el festival Rock in Rio, aunque muchos piensan que su primer encuentro fue en el clip de Waka Waka para la Copa del Mundo. Sin embargo, nunca estuvieron juntos en el rodaje, pues ella hizo su parte en USA y él en España junto a otras figuras como Lionel Messi, Dani Alves y Rafael Márquez.