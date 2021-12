La princesa Charlotte es una auténtica fan de Shakira

¡Shakira tiene una fan de la realeza! La cantante colombiana reaccionó así al enterarse que la princesa Charlotte, la hija de los Duques de Cambridge, adora su canción Waka Waka. “Estoy tan contenta de que te gusta mi música, princesa Charlotte❣️”, escribió Shakira en su cuenta de Twitter.

©Grosby Group



El príncipe Wiliam compartió que una de las canciones de Shakira que sus hijos adoran es la de ‘Waka Waka’

El príncipe William hizo esta confesión sobre su hija de seis años y su canción favorita durante su participación en un episodio especial de Apple Fitness+’s Time to Walk. El Duque reveló que “la mayoría de las mañanas son una pelea masiva” entre su hija de seis años y su hijo mayor, el príncipe George, “entre que canción pondremos en las mañanas”.

“Y básicamente, yo tengo que darle prioridad a uno, y al otro día al otro, y al día siguiente es el turno de alguien más. Así que George toma su turno, luego Charlotte el suyo.

“And I have to, now, basically prioritize that one day someone does this one, and another day it’s someone else’s turn. So George gets his go, then Charlotte gets her go. Tal es el revuelo que se hace por la música”, indicó, de acuerdo a lo reportado por People.

William agregó que “una de las canciones que a los niños les encanta en este momento es Shakira, Waka Waka. “Hay muchos movimientos de cadera. Hay muchos disfraces”, agregó. “Charlotte, en particular, corre por la cocina con sus vestidos y sus cosas de ballet y todo”.