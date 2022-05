Shakira y Osvaldo Ríos estuvieron a punto de casarse

Osvaldo Ríos-Alonso es uno de los nuevos integrantes en La Casa de los Famosos, y las confesiones empiezan a salir a sólo días de arrancar la segunda temporada del reality de Telemundo. El actor colombiano habló abiertamente sobre el noviazgo que protagonizó con Shakira hace tres décadas, una relación que era tan seria, al grado que estuvieron a punto de casarse. Sin embargo, las cosas no resultaron entre ellos y Osvaldo reveló por qué.

“Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba con sus Pies Descalzos”, recordó Osvaldo sobre la época en la que fueron novios, misma en la que la originaria de Barranquilla estaba a punto de despegar con su carrera musical. El actor reconoció que, en ese tiempo, a finales de los 90s, Shakira tenía mucho camino por recorrer, y el actor sabía que sus caminos tomarían rumbos distintos a pesar del cariño que se tenían.

“Cuando amas a alguien es mejor dejarlo ir”, comentó Osvaldo asegurando que terminó la relación con su entonces novia de 20 años como una muestra de amor. Sin embargo, Niurka Marcos, otra de las participantes, escuchó la charla que sostenían entre varios en la cocina, y agregó que no se trataba de una forma de expresar su cariño, sino que dejó a la hoy pareja de Gerard Piqué porque a él le gustaba “andar de picaflor”.

Ríos se defendió y explicó que entre él y Shak, las cosas fueron serias, conocieron a los padres y la familia del otro, entraron a sus respectivas casas como la pareja formal y hasta estuvieron a punto de ser marido y mujer. “Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, recordó Osvaldo, y reveló que hasta la fecha sigue siendo amigo de Tonino, hermano de la cantante. “Lo mejor que le pasó fue no seguir conmigo”, dijo ante sus compañeros.

¿Hubo infidelidad entre Shakira y Osvaldo?

El romance de la pareja duró poco más de un año, dejando claro que la diferencia de 17 años que había entre ellos no era impedimento para amarse. A pesar de su sinceridad, Niurka siguió sin creer del todo las palabras de Osvaldo. Y aunque aseguró que era demasiado coqueto con las mujeres, a Shakira la respetó.

“Con ella me porté leal y fiel, pero yo no era ni leal ni fiel con otras. De los 55 para acá, me aplomé. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca... Nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”, compartió sobre la lección que aprendió con el paso del tiempo.