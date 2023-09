‘Yo muero por Luis Miguel’, admite Cristian Castro al expresar su admiración

Durante mucho tiempo se alimentó la narrativa de una rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro, ambos importantes cantantes latinos contemporáneos. Y aunque había rumores sobre los motivos, fue con el paso del tiempo que el hijo de Verónica Castro reveló que el amor por una misma mujer ocasionó la enemistad con ‘El Sol’. Pero el tiempo ha pasado y lejos de quedar algún tipo de resentimiento, lo que hay es respeto y admiración. Al menos así lo ha manifestado el intérprete de Azul, quien incluso asistió recientemente a un concierto de ‘Luismi’ en Argentina.

©GettyImages



Cristian expresó su admiración por Luis Miguel.

Cristian asistió como invitado al programa argentino Noche Al Dente (América TV), y al charlar con el anfitrión, Fernando Dente, no tardó en salir el tema de ‘El Sol’.“Todo mundo sabe que yo muero por Luis Miguel”, expresó el llamado ‘Gallito Feliz’ e incluso reveló que su tema favorito del ‘Luismi’ es Un Rock & Roll Sonó (Palabra de Honor, 1984).

El presentador le preguntó sobre su asistencia al concierto que ‘Luismi’ ofreció hace unas semanas en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde se le vio muy animado cantando y bailando. Cristian bromeó diciendo que intentó sin éxito llamar la atención del cantante. “No me quiere reconocer, no sé si era”, dijo en alusión a los rumores sobre supuestos imitadores en los shows. “Canté todo, estaba recontento”, admitió. Castro contó que él y Luis Miguel se conocen desde chicos, “andábamos en moto de agua juntos, pasaba por mí y ahora no me quiere saludar, ¿qué pasa?”, dijo bromista.

Su admiración hacia Luis Miguel como artista

El presentador le preguntó a Cristian sobre las razones que provocaron que se perdiera aquella cercanía que hubo con Luis Miguel, y él, hizo cierta alusión a las versiones de rivalidad por el tema profesional, pues durante año ambos fueron sujetos a comparaciones como artistas. “Lo que pasó fue que, él es un muchacho muy comprometido, compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis”, expresó el intérprete de Lloviendo Estrellas.

©GettyImages



Luis Miguel ha arrasado con su gira.

“Creo que es injusto porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo, y no se compara con mi triunfo”, dijo Cristian, mostrándose humilde, pues nadie puede negar que él ha tenido una carrera impecable. En sus más de 30 años de trayectoria ha vendido millones de discos y se ha ganado numerosos discos de oro y platino.

“Yo he tenido un buen triunfo, y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luis, toda su carrera, toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos de compararlo conmigo para nada”, dijo, y explicó que “las texturas de las voces quizás se pueden comparar un poco, pero no somos ni siquiera la misma generación, él es del 69 y yo soy del 74”.