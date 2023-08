Luis Miguel y su gran gesto de caballero con la presentadora argentina Mirtha Legrand

Luis Miguelsigue arrasando en Argentina, donde aún tiene pendientes tres conciertos más. En medio de la emoción de sus fans por verlo sobre el escenario, ‘El Sol’ tuvo un increíble detalle con la actriz y presentadora Mirtha Legrand. Tras finalizar el que fue su séptimo show en la Movistar Arena, ‘Luis Mi’ se bajó del escenario para saludarla.

©GettyImages



Luis Miguel en sus shows en Argentina

En una entrevista con el medio argentino TN, ‘La Chiqui’ contó como se dio su encuentro con Luis Miguel, el cual por poco no se da, pues ella quería salir rápidamente de la arena para evitar el tumulto de gente.

“Cantó dos horas y media. Había más de 20.000 personas... Impresionante”, dijo maravillada sobre el espectáculo. “Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios... Entonces me dicen: ‘Vuelva vuelva’... Me dio una rosa blanca y me dio tres besos”, añadió.

En esa misma conversación, Mirtha reveló lo que se dijeron uno al otro al oído. “Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije, ‘sos un genio por cómo cantás, cada día mejor... Paseas de un lado para el otro en el escenario’”.

Acerca del comentado aspecto físico del intérprete, Mirtha aseguró que lo vio en “esplendido”. “Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi esplendido y joven, más flaco, muy bien de figura”, agregó.

La conocida presentadora acudió al concierto acompañada de sus nietos Juana Viale, Nacho Viale, Ambar y la novia de Nacho. “Las más conocidas que todos sabemos las canté”, agregó. Sin embargo, indicó que no logró invitar a Luis Miguel su programa: “No era el momento, había mucha gente, hay que estar con los pies en la tierra. Estoy en eso, vuelvo, pero no sé cuándo”.

