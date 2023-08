Con éxito, Luis Miguel arranca su esperada gira en Argentina

Luego de cuatro largos años, Luis Miguel regresó a los escenarios. ‘El Sol’ arrancó su tan esperada gira el pasado 3 de agosto en la Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, con un lleno total. Este show fue su primera aparición frente al público desde la última vez que se dejó ver en septiembre de 2019, por lo que las expectativas eran altas, y Luis Miguel las superó con creces.

Luis Miguel deslumbró a sus fans con el primero de sus 10 shows en Argentina

De acuerdo con el portal de noticias argentino, PERFIL, el show duró dos horas y media, en el que Luis Miguel hizo un recorrido musical por sus mejores éxitos, además de deslumbrar como solía hacerlo.

Con mucha energía, más delgado que nunca y con su eterna sonrisa, el cantante arrancó el show con Será que no me amas, continuó con Amor, amor, amor tema de la telenovela El Manantial. Siguieron clásicos como Suave, Culpable o no y Hasta que me olvides.

Luego de estos temas, el cantante dio paso a sus famosos boleros, interpretando Por debajo de la mesa, No sé tú y Somos novios. Como estaba en Argentina, interpretó unos tangos para su fiel público como Por una cabeza, Volver y El día que me quieras.

También hubo espacio para el mariachi, género con el que ha puesto el nombre de México en alto. El cantante consintió a sus fans con Si nos dejan, La Bikina y La media vuelta.

Para finaizar el show, cantó otros de sus éxitos cerró con Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul y no podía quedar fuera Cuando calienta el sol.

Este concierto fue el primero de 10 shows que el intérprete tiene pactados en la Movistar Arena, en la capital argentina. Después, se presentará en Chile, donde tiene 10 presentaciones y luego pondrá rumbo a Estados Unidos para presentarse en diversas ciudades. En noviembre, ‘El Sol’ llegará a México con 20 shows, para concluir el tour el 18 de diciembre.

