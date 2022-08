Cristian Castro confirma el verdadero motivo de su enemistad con Luis Miguel

Desde hace tiempo se corría el rumor de que el distanciamiento de Luis Miguel y Cristian Castro se había dado por el amor de Daisy Fuentes. Ahora, el propio hijo de Verónica Castro ha confirmado que esas versiones son ciertas. En la década de los noventa, el cantante de Azul salía con la modelo de raíces cubanas, sin embargo, Luis Miguel también posó sus ojos sobre ella. Finalmente, ‘El Sol’ y Daisy terminaron juntos y Cristian siguió con su vida, sin embargo la amistad entre ambos nunca volvió a ser igual. De acuerdo con Cristian, Luis Miguel se molestó con él y se dejaron de hablar. Al cantante le causó sorpresa la actitud de ‘Luis Mi’, pues en todo caso él debería de haber sido el que se molestara por la situación.

A su paso como invitado especial por el programa argentino Socios del espectáculo (El Trece), el cantante de origen mexicano reveló cómo fue que realmente sucedieron las cosas. Castro se refirió al reciente gesto que el cantante tuvo con él, al publicar en sus redes un clip en el que aparece halagando a ‘El Sol’. ¿Un guiño a recuperar su relación? “Ahora me puso en su Instagram, me puso en sus historias en la que yo hablé bien de él. Se dio cuenta que yo soy su muy seguidor y ojalá que tenga ganas de amigarse”, dijo el cantante a las cámaras del show.

“En mi corazón está Luis Miguel, en el corazón de toda la gente.. No lo puedo sacar por nada del mundo, así que si él me saca a mí es un error”, agregó el cantante. Los presentadores del show fueron más allá y le preguntaron sobre la razón de su separación a lo que Cristian respondió confirmando que en efecto, fue por Daisy Fuentes. “Bueno, ¡me quitó a la chica, viejo! Ese es el problema. Está enojado porque él me la quitó, yo se la dejé entonces se enojó porque se la dejé”, añadió. “No sé que pasó algo le enojó pero a mí no me enoja, a mí no me enoja nada de eso... (Daisy) se fue con él”.