Cristian Castro se deshace en halagos con Luis Miguel, ¿qué hay de su rivalidad por Daisy Fuentes?

Ambos se enamoraron de ella, pero al final, la modelo de raíces cubanas, se decidió por Luis Miguel. En 2019, en el programa Podemos Hablar (PH) de la cadena argentina Telefe, el hijo de Verónica Castro contó a detalle cómo fue que el intérprete de ‘La incondicional’ se enemistó con él. “No somos amigos porque él no ha querido”, expresó Castro. “Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes, la verdad es que me decepcionó un poco porque vino realmente a meterse y eso fue lo que un poquito nos distanció, a mí no me distanció de él yo lo deje meterse porque lo quiero mucho”.

Luis Miguel y Daisy Fuentes en los Oscar de 1996