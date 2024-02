La ex de Cristian Castro rompe el silencio tras el fin de su noviazgo con el cantante

Luego de que Cristian Castroconfirmara el fin de su noviazgo con la argentina Mariela Sánchez, la también empresaria de bienes raíces rompió el silencio tras aterrizar de vuelta en su país. Aunque hermética al ser cuestionada sobre la razón de la mediática ruptura con el cantante, Mariela se sinceró y expresó su tristeza tras lo sucedido, enteramente consciente de la circunstancia, según explicó. Así mismo, la argentina opinó de Verónica Castro, con quien pudo convivir en su visita a México, no solo al acudir juntas a la Basílica de Guadalupe, sino también durante el primer concierto que Cristian y Yuri ofrecieron en el Auditorio Nacional.

©@cristiancastro



La empresaria de bienes raíces dijo estar triste tras lo sucedido.

Las primeras palabras de Mariela

La empresaria fue captada por un corresponsal del programa televisivo Ventaneando a su llegada al aeropuerto de Córdoba, en Argentina. Sin más preámbulo, el comunicador directamente le preguntó cómo se encontraba tras el fin de su romance con Cristian, algo que, según apuntó el reportero, sorprendió a todos. Luego de negarse a responder, Mariela dijo: “La verdad no estoy bien… sí yo también me sorprendí. Pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos…”, expuso en tono evasivo, imágenes dadas a conocer por el programa de espectáculos comandado por Pati Chapoy, quien desde la semana pasada abordó el tema de esta separación.

Ante la insistencia del comunicador, Mariela expuso la razón por la cual prefiere mantenerse al margen. “Yo no tengo que hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más. A quién le puede importar mi vida, llevo una vida normal yo. Soy una chica grande, tengo 42 años, tengo un negocio y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él, nada más. Todos me vieron…”, dijo. “Puede que no haya resultado (el noviazgo), pero hablar de él, no voy a hablar, estoy segura…”. En ese espacio, el periodista también hizo mención de los planes de boda que habían trazado en su momento. “No sucedió (la boda), es simple, no hay otra historia. Estoy triste, de verdad…”.

©@cristiancastro



Mariela no expuso las razones de la ruptura, pero sí se mostró respetuosa ante los cuestionamientos.

Opina sobre Verónica Castro

Con un poco de mayor apertura, Mariela no dudó en hablar de Verónica Castro, a quien pudo conocer primero a través de videollamadas, esto cuando Cristian estuvo en Argentina. A su llegada a México, la empresaria pudo convivir personalmente con la actriz, de quien ha opinado de manera positiva a pesar de la ruptura entre ella y el cantante. “Excelente mujer, muy respetuosa, es bárbara ella. Bien, todo bárbaro. Excelente ella…”, dijo. Así mismo, aseguró que su familia sigue teniendo aprecio por Cristian, esto al ser cuestionada sobre si sus seres queridos le habían hecho algún comentario con respecto a la separación. “No nada, porque mi familia tiene buena relación con Cristian, lo quieren mucho, así que todavía ni hablé con ellos, no saben nada…”.

©@cristiancastro



Mariela además opinó sobre Verónica Castro, con quien pudo convivir en su visita a México.

Echa por tierra los rumores

Finalmente, Mariela echó abajo las versiones de supuesta infidelidad por parte del también llamado Gallito Feliz. “Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien…”. Además, hizo énfasis en cómo se encuentra ahora, dispuesta a retomar su día a día y a enfocarse en sus proyectos. “Normal (sigue mi vida), el fin de semana descanso y después a trabajar. No era fácil (dejar todo acá), pero bueno, ya estoy grande, así que puede pasar de todo…”, explicó.

