¿De nuevo enamorado? Cristian Castro presenta a su nueva novia

A poco más de un mes de ruptura con la argentinaMariela Sánchez, Cristian Castro sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar que se ha dado una nueva oportunidad en el amor. A través de una de sus historias, el cantante presentó a la mujer que le ha devuelto la sonrisa. En medio de su exitoso regreso a los escenarios, el intérprete de Azul ha comenzado a escribir una nueva etapa, además de estrenar romance, también se encuentra estudiando la preparatoria en el sistema abierto, pues tiene como objetivo ingresar a la universidad para graduarse en la carrera de Economía.

Flechado por Cupido una vez más

Hace unas horas, el cantante mexicano publicó una imagen junto a Ingrid Wagner, la mujer con la que, de acuerdo con sus propias palabras, ha comenzado una relación sentimental: “Mi novia hermosa” fue la frase que utilizó para presentarla a sus más de 371 mil seguidores. La imagen, acompañada de un emoji de corazón, fue compartida por la nueva pareja de Castro quien cuenta en esta red social con poco más de 5 mil seguidores.

En el perfil de la rubia, destaca que es abogada y artista plástica. Gracias a sus publicaciones sabemos que la nueva novia de Cristian Castro es una amante de los viajes y recientemente realizó uno a Europa en el que visitó Italia, España y Turquía. En el perfil de Ingrid, también se aprecian detalles de su vida personal, como que es mamá de cinco hijos, tres mujeres y dos hombres: “Van creciendo con mis defectos, con mis virtudes, los amo al máximo. Tengo tantos lindos recuerdos que me explota el corazón”, escribió hace unos meses junto a una foto junto a todos sus hijos.

En redes sociales, Ingrid presume también sus obras como pintora: “Creamos nuestra realidad en función de nuestros pensamientos, lo que sentimos que merecemos obtener”, escribió la ahora pareja sentimental de Cristian Castro. Como artista plástica, no solamente está enfocada en la pintura, el año pasado, anunció que había encontrado un nuevo pasatiempo creativo: “Mi nueva pasión, como amo hacer cerámica. Aún no me salió nada bueno, pero disfruto cada segundo, hace latir mi corazón”, escribió en noviembre del año pasado, la nueva conquista del cantante.

Su regreso a las aulas

Además de darse una segunda oportunidad en el amor, el mexicano también retomó sus estudios. De acuerdo con información del programa Ventaneando, Cristian está cursando la preparatoria abierta, pues tiene el deseo de concluir sus estudios universitarios en la carrera de Economía: “Es un estudiando muy aplicado, muy constante, se concentra, se lo propone y lo aprenda. Va a poder entrar a la universidad. Tiene ganas de estudiar Economía”, reveló en entrevista, para el programa comandado por Pati Chapoy, Elsa Cortés, tutora académica del cantante.