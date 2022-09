El caso de Timothée Chalamet o cómo desafiar todas las normas de la moda masculina

Nombrado en 2019 como uno de los ‘hombres más influyentes en el mundo de la moda’ por la reputada plataforma Lyst, Timothée Chalamet se ha consolidado como un referente por su estilo andrógino, que desafía las barreras del género sin apuntar a la extravagancia. Tras saltar a la fama con la aclamada cinta Call Me by Your Name, su imagen también sufrió un giro de 180 grados: atrás quedaron los looks convencionales de traje masculino para abrir paso a las joyas, los colores llamativos y las blusas de seda. Era evidente que su paso por la 79º edición del Festival de Venecia no pasaría desapercibido, pero Chalamet quiso asegurarse de todos modos, pisando la red carpet con un look de final inesperado que no deja lugar a dudas: está cambiando los paradigmas de la moda masculina.

- Raffey Cassidy, la actriz del Festival de Venecia a la que no debes perder de vista

El actor con más estilo en Venecia (y quizá, en todo el mundo)

Para su esperado desfile sobre la alfombra roja del Festival de Venecia, el actor confió en su querido amigo, el diseñador Haider Ackermann, para confeccionar un lookazo destinado a ser viral. Ya había contado con él para la pasada edición del certamen italiano, donde lució un traje de lentejuelas negras, pero esta vez decidió ir dos pasos más allá y cautivó a todos los presentes con un atrevido conjunto de brillante seda y lamé rojo, un dos piezas de top halter atado a su cuello y pantalones rectos que culminó con botines de piel negros y anillos a dos tonos, de Cartier. ¿Tendrá algo que ver con su último papel en la gran pantalla o solo quiso vestir a juego con la alfombra roja?

- Recordamos los looks más emblemáticos de la historia del Festival de Cine de Venecia

Espalda al desnudo, tachuelas y bordados de flores

El actor de origen francés está de paso por la ciudad de los canales para promocionar Bones and All, filme en el que interpreta a un caníbal bajo la dirección de Luca Guadagnino. En el cine y fuera del mismo, Timothée sabe provocar, así que podéis imaginar el revuelo cuando se dio la vuelta para las cámaras y estas dispararon sus flashes una y otra vez a la vista de su espalda descubierta. Sin duda, esta es una imagen poco habitual en prácticamente cualquier entrega de premios, pues nos hemos acostumbrado a los impecables trajes negros con pajarita que suelen escoger los nominados.

- El simbólico mensaje de Timothée Chalamet al bañarse en lentejuelas y encaje

Su llegada a la isla de Lido para la rueda de prensa de Bones and All exigió un atuendo más informal que sacó a relucir su faceta roquera. Escogió un look sacado directamente de la coleccion Primavera/Verano 2023 de la firma Celine, cuyas entregas son en gran medida unisex y ponen en valor el auge de la moda andrógina. Chalamet posó sobre el muelle con una camiseta estampada de efecto lavado, una chaqueta vaquera de distintos colores con tachuelas, cadenas y bordados de flores, bermudas de estilo militar y botas de combate negras. Con apenas dos estilismos, Timothée nos deja claro que definirlo es limitarlo, y que su imagen no conoce barreras en lo que a moda se refiere.