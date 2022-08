Raffey Cassidy, la actriz del Festival de Venecia a la que no debes perder de vista

Esta 75 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia está dando mucho de sí. Y como ya es habitual, no solo por las películas. Los estilismos de todas y cada una de las actrices son de lo más buscado cuando llegan a la ciudad italiana, pero ¿sabes a quién no deberías quitarle los ojos de encima? Sin ninguna duda, a la actriz británica Raffey Cassidy. Aunque ya lleva varios años acudiendo a festivales de cine y la conocemos desde pequeña gracias a su actuación en Blancanieves y el cazador, no habíamos reparado hasta ahora en el estilazo tan genial que tiene.

La hemos podido ver en esta nueva edición del Festival de Venecia presentando junto a Sam Nivola y Adam Driver, entre otros, la película White Noise. Y lo ha hecho con un vestido precioso negro transparente y palabra de honor, con un maxi lazo en color rosa. Un look de la colección de otoño-invierno 2022 de Valentino que puede parecer algo infantil si no fuera porque Raffey Cassidy lo ha combinado con unas medias de rejilla y unos zapatos con plataforma. Este toque más rockero nos ha encantado. El pelo, ha decidido dejárselo suelto, con ondas y con unos reflejos rubios muy favorecedores. Pero esta no es la primera vez que Raffey Cassidy nos ha dejado con ganas de tener su armario, porque ya en el Festival de Venecia de 2018, lució un vestido que bien podría ser el de la Cenicienta. De tul azul, también con escote palabra de honor, con unos lunares blancos. En esta ocasión, decidió recogerse el cabello en una coleta baja, dejando un mechón suelto. No nos extraña que acumulase todas las miradas.

Pero, si hay alguien culpable de que Raffey Cassidy nos sorprenda en cada una de sus apariciones, es su estilista, Rebecca Corbin-Murray. Aunque ella en sí no te suene, seguro que sí lo hacen los looks de Florence Pugh, Simone Asshley o Lily James. La estilista se ha convertido en la favorita de las actrices de la generación Z y ya ha sido nombrada por The Hollywood Reporter’s como una de las estilistas más poderosas de la industria. Así, Rebecca Corbin-Murray también la vistió cuando la actriz británica acudió al Festival de Cine de San Sebastián en 2019 para presentar The other lamb. En esta ocasión, se decantó por un mini vestido blanco de aires victorianos y sandalias plateadas. Para darle un toque distinto, llevaba una manicura en color negro, que contrastaba con el estilo lady del vestido. Está claro que tanto Raffey Cassidy como a su estilista se atreven con los contrastes, y por eso no duda en mezclar estilos, sobre todo, a base de prendas más naïf y complementos más transgresores.

A Raffey Cassidy le gusta la moda y los diseñadores ya se han fijado en ella. Por eso, la hemos podido ver en más de una Fashion Week, entre ellas, la de París, donde acudió al desfile de Miu Miu con un conjunto de la firma muy "estilo college". Un traje de cuadros con falda combinado con unos zapatos peep-toes en plateado brillante. Como ves, no solo nos deja impactadas con sus looks de alfombra roja.

¿Otro look para resaltar? El de su llegada al Festival de San Sebastián, también nos sorprendió con una mezcla de estampados que solo podía hacer ella. Un pantalón estampado con un cuerpo de lentejuelas rosas con botones en forma de grandes flores blancas de pedrería. Todo el look rematado con un blazer de leopardo. De nuevo, mezclando un estilo más lady con otro más atrevido. No cabe duda de que Raffey Cassidy además, de por sus películas, nos va a seguir sorprendiendo con su estilismo tan único.