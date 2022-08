Barbara Palvin llega al Festival de Venecia con el look 'athleisure' que podrías llevar al trabajo

Ha llegado el momento de disfrutar al fin de una de la alfombras rojas más glamurosas de Europa: la 79 edición del Festival de Cine de Venecia da su pistoletazo de salida y hasta sus canales ya se han trasladado algunas celebrities. Una de las últimas en hacerlo ha sido la modelo Barbara Palvin, que se dejaba ver ayer junto a su pareja, el actor Dylan Sprouse, llegando al aeropuerto y marchándose después en góndola, el medio de transporte por excelencia de la ciudad italiana. La joven húngara de 28 años se ha convertido en todo un referente de la moda en los últimos años. Y la expectación que se cierne entorno a ella en esta ocasión es grande: ha dejado el listón tan alto con los conjuntos que ha llevado en otras ediciones, que estamos deseando saber qué se pondrá este año. Eso sí, de momento ha hecho una primera aparición en la que ha preferido optar por la comodidad.

El ángel de Victoria's Secret suele arriesgar cada vez que posa en un evento: los vestidazos de Alta Costura, las transparencias y sus mil y una formas de llevar el color negro, suelen caracterizar su estilo, elegante y atrevido. Pero cuando se trata del día a día, Barbara le es fiel a un concepto mucho más terrenal, decantándose por tendencias de street style en las que prima la comodidad. Y así hecho en su llegada al festival más antiguo del mundo, donde ha aparecido con un look de estilo athleisure sencillo y práctico. La también actriz ha optado por un vestido básico ajustado con aberturas en los costados, una prenda todoterreno que ha conjuntado con unas zapatillas deportivas con plataforma, que aportaban el toque de color al atuendo. Como complementos, unas gafas de sol con montura cat eye de Jimmy Choo, un minibolso negro y una bolsa deportiva.

¿Con qué nos sorprenderá la modelo en esta nueva edición?

A tan solo unas horas de descubrir qué modelitos ha incluido en su maleta para Venecia, no podemos dejar de soñar con las elecciones que lució el pasado año, donde trajo un aire fresco a una alfombra roja en la que se propuso no pecar de clásica. Entre sus apuestas se encontraba un mono floral semitransparente con el que arriesgó (y triunfó) o un espectacular vestido azul de inspiración galáctica con diseño estructura, una creación de Armani Privé con la que logró rescatar ese glamur Old Hollywood y traerlo de vuelta.