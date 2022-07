Harry Styles, un enamorado del 'made in Spain': ¿Por qué le gusta tanto la moda española?

Si bien comenzó su viaje a la fama vistiendo a juego con sus compañeros de One Direction, Harry Styles ha pasado los últimos seis años desarrollando un estilo propio, tan distintivo que los expertos en moda no titubean al compararlo con David Bowie o Freddie Mercury. ¡Incluso se estudia sobre él en las universidades! Como embajador de Gucci, el británico se ha aficionado a los collares de perlas, chalecos de lentejuelas y trajes estampados, pasando de rompecorazones adolescente a referente del movimiento gender-neutral, pero su aclamada estética no solo recae en las creaciones de Alessandro Michele para la casa italiana. La moda española se mantiene entre sus preferencias al momento de salir al escenario y es por ello que, a menos de 24 horas de su único concierto en nuestro país, hablamos con los tres diseñadores nacionales que han ayudado a construir la imagen de Harry Styles.

De la mano de su estilista Harry Lambert, el intérprete de Watermelon Sugar consiguió ser el primer hombre en la portada de la edición estadounidense de la revista Vogue en diciembre de 2020, mismo año en el que fue nombrado por la plataforma Lyst como la celebridad que más influencia tiene en la moda contemporánea. A través de la ropa, coquetea con los cánones femeninos a la vez que distorsiona los preceptos de la masculinidad tradicional, un manifiesto que resuena en toda una generación de jóvenes que se rehúsan a ver el mundo en términos binarios.

La génesis del idilio: un traje de Palomo Spain

Todo comenzó con una visita a Barcelona en marzo de 2018, durante su primer concierto en solitario en nuestro país. No fue el encanto de los edificios modernistas sino un llamativo traje con estampado pata de gallo lo que flechó definitivamente al icono pop del momento, quien al día siguiente en Madrid repitió firma con otro traje; esta vez, de raya diplomática y chaqueta corta con solapas blancas. Detrás de ambos looks se encontraba Alejandro Gómez Palomo, mejor conocido como Palomo Spain. "Harry es cliente nuestro desde el principio. Yo creo que tiene ropa de nuestra primera o segunda colección", recuerda el creador en una reciente entrevista exclusiva a ¡HOLA!

Desde los talleres de Palomo Spain en Posadas (Córdoba), llega también el último look made in Spain que ha consquistado al cantante: un mono setentero bicolor de la colección Primavera/Verano 2022, titulada Tiburón, para el Capital's Summertime Ball de Londres. Por suerte, poco ha cambiado en estos cuatro años, según explica el diseñador: "Nos compra piezas de todas las colecciones, se las pone todas… Ha tenido momentazos con ellas.Tenemos sus medidas en el taller y cuando nos llega algo, hacemos cosas típicas para él".

Nacidos en España, formados en Londres

Su pueblo natal y la capital inglesa están separados por más de 2.000 kilómetros, pero las distancias se acortaron cuando Alejandro, a sus 18 años, se aventuró a estudiar diseño en la reputada London College of Fashion. Y es que también en Londres, pero dentro de las aulas de Central Saint Martins, se curtieron los otros dos nombres españoles que engalanan el armario de Harry Styles. ¿Coincidencia? Para Archie Alled-Martínez, nada de ello está premeditado ni conectado, pero todo ocurre de modo que finalmente cobra sentido. A diferencia de Palomo, el barcelonés asegura que no siente arraigo hacia el folclore español ni desea inspirarse en la tradición mediterránea.

Los une, sin embargo, un manejo técnico impecable, así como un deseo por desafiar los límites impuestos a la moda masculina, dos puntos clave que el intérprete de Sign of the times sin duda sabe apreciar. "En Londres, conozco a Harry Lambert, el estilista de Harry Styles. Mi gran amigo Adrián Bernal me puso en contacto con él y le gustó mucho lo que hacía. En 2019, que fue cuando nosotros lanzamos la marca, me pidió una pieza destinada a un videoclip" -relata Alled Martínez en nuestro encuentro- "Le dije que no llegábamos, así que meses más tarde le hice otra propuesta de looks para su gira. Se puso uno y recientemente ha vuelto a contactarnos para que le hiciéramos más".

Archie Alled-Martínez y su glamour de los años 70's

La pieza a la que Archie hace referencia es un mono de inspiración setentera con profundo escote, confeccionado con un tejido vaquero plagado de purpurina. "Desde su equipo, hay un gran apoyo al creador joven y la verdad eso es de agradecer"-afirma el barcelonés- "Fue un paseo en góndola, libertad creativa absoluta". Y es que entre sus referentes encontramos a los seductores dandies de París... sofisticación, belleza masculina y perversión trasladadas a un lienzo limpio, cortes milimétricamente precisos que se amoldan al escultural cuerpo de este ídolo de masas.

El mono se ha convertido en uno de sus aliados primordiales de estilo durante la gira Love on Tour, así que resulta más que probable que lo veamos vistiendo una prenda de este estilo en su espectáculo madrileño. De hecho, es otro mono -un diseño rojo de escote cuadrado dotado con franjas de lentejuelas al tono- el que ha unido los caminos de Harry Styles y el asturiano Arturo Obegero, último creador nacional en sumarse a la lista de favoritos del artista.

La última obsesión de Harry: el mono de lentejuelas de Arturo Obegero

A los 15 años, su tía Lola le regaló un libro sobre Yves Saint Laurent y le cambió la vida para siempre. Aunque quizá estaba destinado a convertirse en el diamante en bruto de su pueblo, Tapia de Casariego, cuyos recobecos rurales aún nutren gran parte de su universo creativo. "Tus raíces lo son todo, es quién te hace ser quién eres y quién te hace diferenciarte del resto. En mis colecciones puedes encontrar desde cortes más flamencos o toreros, a luego piezas más cercanas a mí". Desde París, donde reside y confecciona las piezas de su firma homónima, Arturo Obegero nos desvela los detalles de su alianza con Harry Styles.

-Palomo, Archie, tú... los tres habéis estudiado en Londres. ¿Qué ofrece esa ciudad a los diseñadores españoles que no encontramos en España?

Londres te ofrece libertad, un nivel de cultura que es inconparable, porque es una de las capitales del mundo. Cada mañana, de camino a la universidad, me sentía un poco como Harry Potter yendo a Hogwarts, ¡pero la versión asturiana! La educación no tiene cada que ver con lo que había visto en España, abordan la moda de una forma completamente diferente, más artística y centrada en la investigación, en tu personalidad, en quién eres y qué quieres decir. Se encargan bien de exprimirte al máximo para sacar lo que tienes dentro.

-¿Cómo fue tu primer contacto con Harry Lambert, su estilista?

La verdad que todo el proceso fue muy orgánico. Mucho curro, no te voy a mentir, pero Harry Lambert fue muy paciente y todo el equipo se portó genial conmigo. Él puso en contacto conmigo en octubre del año pasado. Me comentó que tenía un proyecto secreto con Harry Styles y que necesitaban varios looks. Y claro, te dicen 'proyecto secreto con Harry Styles' y yo ya estaba por la nubes. Me volvieron a escribir a a finales de enero pidiendo más looks, pero -como decimos en mi pueblo- más 'chamadeiros', más de performance, lentejuelas, drama. Quedábamos por Zoom, me enviaban sus referencias y luego yo les reenviaba mis ilustraciones e ideas. ¡Salió todo a pedir de boca!

-Cuéntame cómo ha sido el proceso de diseñar para Harry Styles. He visto que sigues trabajando con él más allá del videoclip de As It Was

El proceso fue muy orgánico. Ellos tenían un moodboard y unas referencias muy claras, por lo que fue mucho más facil involucrar mi estilo con lo que ellos tenían en mente. El proceso de confección sí fue más complicado, ya que tuve que hacer más de 20 piezas en menos de dos semanas, ¡todavía tengo lentejuelas por toda la casa! Pero mereció la pena. Harry ya se puso tres looks en total y espero que vengan más.

-¡Ha sido el temazo de 2022! ¿Notaste más atención hacia tu marca cuando salió el videoclip?

Fue una exposición increible. Recuerdo esperar hasta la una de la mañana para ver el estreno en directo. Harry Lambert ya me había comentado que Harry Styles y la bailarina iban a vestir mis prendas, pero claro... siempre puede pasar algo. En mi caso, esperaba que saliesen durante 5 segundos, ¡pero finalmente fue todo el videoclip con nuestros looks! Al despertar por la mañana, mi teléfono estaba en modo 'combustión espontánea'. No paraba con las llamadas, mensajes; en redes sociales fue una locura total. Haber formado parte de uno de los éxitos más importantes de su carrera es muy fuerte, no puedo estar más agradecido, y la verdad es que me sentí muy orgulloso después de todo el estrés y trabajazo.

-Recientemente, los de Maneskin han llevado tus diseños en su gira. ¿Qué les gusta tanto a los músicos de tus diseños? Mejor dicho: ¿Qué pueden tener en común Harry Styles y Maneskin?

Yo creo que Arturo Obegero tiene una seña de identidad muy fuerte, como Styles y Maneskin. Creamos piezas romáticas y seductoras, que te empoderan y te dan ese empuje para salir al ruedo. Son gente joven que ignora lo que socialmente consideramos 'masculino-femenino', que entiende que el mundo está cambiando. Ambos muestran su sensibilidad y vulnerabilidad sin tapujos, además de que visualmente comparten una estética que encaja con el universo de mi marca.