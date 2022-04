El increíble look de Harry Styles en su nuevo videoclip tiene sello asturiano

Harry Styles ha convencido a los más escépticos. El exmiembro de One Direction ha demostrado su talento con una carrera en solitario en la que ha podido desprenderse de la imagen de ídolo adolescente para evolucionar en una superestrella que hace lo que quiere y sí, también viste como quiere. En su último videoclip As it was, single de su próximo álbum Harry’s House, el británico ha apostado por el diseñador español Arturo Obegero, fundador de su firma homónima, un sello asturiano independiente donde la artesanía va de la mano del diseño y la sostenibilidad.

El estilismo del videoclip, ideado por Harry Lambert, reafirma el gusto de Harry Styles por la moda sin etiquetas. Hace mucho que el cantante dejó de llevar únicamente el clásico esmoquin negro para innovar con el vestuario, una herramienta más para expresarse, a partir de prendas que desafían cualquier barrera entre lo masculino y femenino. Una tendencia abanderada también en la alfombra roja por iconos de la GenZ como Timothée Chalamet.

El diseñador asturiano Arturo Obegero está detrás del look estrella del videoclip, que comienza con un plano de Harry Styles caminando con un abrigo rojo de Bianca Saunders y una bufanda negra tipo boa de Dries Van Noten en medio de una multitud de personas con looks anodinos. Bajo el abrigo se desvela el vestuario con sello español. Se trata de un mono rojo brillante con lentejuelas del mismo tono. Está integrado por un top de tirantes anchos y escote cuadrado y unos pantalones de tiro alto. Ha sido creado a medida para la ocasión y es una versión mono del top Querelle y del pantalón Gades de la firma. La estética monocolor se mantiene incluso en la manicura, del mismo tono brillante (incluso en un plano donde podemos ver al cantante sin zapatos, la pedicura se desvela también roja). La bailarina que aparece en el videoclip, con un look idéntico pero en color azul, también lleva una creación a medida del modisto español.

De un pueblo asturiano al armario de Harry Styles

Arturo Obegero nació en la localidad asturiana Tapia de Casariego, rodeado de mar y verdes colinas, por eso no es de extrañar que la naturaleza sea una constante fuente de inspiración para el diseñador. Formado en la prestigiosa escuela Central Saint Martins de Londres, Cristóbal Balenciaga es una de sus grandes influencias. A sus 28 años ha trabajado en firmas como Lanvin y ha logrado ser aceptado en el calendario oficial de la semana de la moda de París pocos meses después de lanzar su marca homónima.

Su visión de la moda huye del consumismo y aboga por la sostenibilidad, por eso trata de aprovechar restos textiles para dar forma a sus diseños. Una de sus colecciones, bautizada con el nombre de Puro Teatro, fue confeccionada a partir de cortinas de teatro recopiladas de diferentes lugares, desde Sídney a Londres. El propio creativo ha comentado en alguna entrevista que no compra ropa, sino que apuesta por el mercado de segunda mano o ropa vintage de sus familiares. “No puedo creer que esté pasando esto”, ha escrito el diseñador en sus redes sociales junto a varias imágenes del videoclip donde se ve a Harry Styles con sus propuestas. Otro sueño cumplido, pero no el último.