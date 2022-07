Lo que veremos en el único concierto de Harry Styles en España

El viernes 29 de julio Harry Styles trae a Madrid la gira Love on Tour, y la expectación es máxima. Por una parte, se trata del único concierto en España del cantante, que después de recalar en la capital cerrará en Lisboa el tour europeo para continuar en el continente americano y rematar, allá por marzo de 2023, en Australia y Nueva Zelanda. Por otra, porque vive un momento dulce que con toda seguridad se notará en el escenario: su relación con Olivia Wilde sigue viento en popa, entre rumores de boda que suenan cada poco tiempo, y con el estreno de No te preocupes, querida (la película en la que conoció y se enamoró de Wilde) a la vuelta del verano. Estreno que, por cierto, lo tendrá a caballo entre Nueva York y Austin, Texas, por lo que parece probable que lo veamos en la alfombra roja junto a su chica. Pero ¿qué vamos a encontrar en su concierto español?

Una sacudida de energía sobre el escenario

Por lo que hemos podido ver en anteriores conciertos y también en sus redes sociales, el concierto de Harry Styles en Madrid será adrenalina pura. Con un aforo de 15.000 personas que con toda probabilidad estará completo (aún se puede encontrar alguna entrada), el WiZink Center verá saltar, correr, cantar y bailar a un Styles pletórico de forma que no defraudará a sus seguidores y que lo ha convertido en un verdadero icono del pop.

Su colección de monos

Es de sobra conocida la adoración que Harry siente por la moda (adoración que comparte con Olivia Wilde, por cierto), en especial por los monos ajustados. Esta prenda se ha convertido casi en un símbolo en Love on Tour, por lo que es más que probable que lo veamos vistiendo más de uno el viernes. Lo que sí sería un detallazo es que luciera el modelo Tiburón de la colección primavera-verano de Palomo Spain: lo llevó en el Capital’s Summertime Ball de London el pasado mes de junio, y el propio diseñador lo subió a su cuenta de Instagram. Se trata de un mono de aire setentero, negro con franjas blancas en vertical y que encarna el nuevo masculino que tanto el modisto como el cantante simbolizan a la perfección.

Unos teloneros de lujo

Styles, que lleva desde 2021 con la gira Love on Tour, se ha ido rodeando de teloneros de excepción, y en Madrid le precederá la banda Wolf Alice. El grupo rock alternativo, de origen inglés, como Harry, está compuesto por cuatro miembros (una cantante y tres músicos), tocará algunos de sus temas más icónicos (especialmente de su último álbum, Blue Weekend) y caldeará el ambiente para dar paso a la estrella de la noche.

Una conexión casi mágica con su equipo

Recientemente pudimos ver en las redes sociales de Styles cómo antes del concierto formaba una especie de círculo mágico con sus músicos antes de subir a escena. Es uno de esos rituales que acompañan a la mayoría de los artistas, y en el caso de Harry y Sarah’s Band, que así se llaman, la sintonía es máxima. Se conocieron cuando grababa su primer álbum en solitario a través de un ingeniero de sonido… y hasta hoy. Para un músico, saberse apoyado por su equipo es esencial para que la magia surja.

La tracklist más completa

Una lista de 20 canciones, salvo sorpresa, es lo que traerá Harry a Madrid: las últimas cuatro o cinco, a modo de propina. Por supuesto, no faltará As It Was, el tema que más está sonando ahora por todo el mundo; tampoco Late Night Talking, cuyo videoclip rodó en pijama el pasado febrero frente a Buckingham Palace, ni What Makes You Beautiful, el single con el que debutó junto a su exgrupo, One Direction. Un maravilloso juego de luces y sonido completará una experiencia que solo unos miles de espectadores podrán vivir en directo.

