La divertida anécdota de Rosalía con Harry Styles que termina con un 'No me escribas más' Todo empezó porque el cantante quiso felicitar a la artista española por una de sus canciones

Rosalía ya ha alcanzado todos los niveles de estrellato en Estados Unidos, donde está más que asentada. Una de las últimas muestras fue con su visita al programa de Jimmy Fallon, al que acuden con frecuencia rostros conocidos del nivel de Nicole Kidman, Kim Kardashian o Robert Pattinson. La cantante siguió los pasos de las otras dos españolas que han estado en el mismo plató en los últimos meses, Penélope Cruz y Úrsula Corberó, y se sinceró con el presentador sobre una anécdota que le ha ocurrido recientemente con un conocido actor y músico británico: Harry Styles. En su historia, la intérprete de Soako ha desvelado que mantiene contacto con el artista a través del móvil, pero que tras cambiar de número hubo un pequeño malentendido.

Según ha contado Rosalía, fue Harry quien la contactó a través de Instagram después de haber tenido una extraña conversación con quien pensaba que era la artista española. El intérprete de Sign of the times escribió al que creía que era el móvil de su compañera de profesión para alabar su canción Dolerme, que lanzó por sorpresa durante el confinamiento y cuya letra habla de una ruptura que aún duele. "Es preciosa", le escribió el artista, ante lo que el dueño del número de teléfono que antes era de la cantante catalana respondió: "Lo sé, querido". El ex de One Direction insistió y la persona anónima al otro lado de la pantalla finalmente le desveló que no estaba hablando con quien él creía.

"Él me mandó esta captura de pantalla diciendo: 'Tus mensajes son confusos'", contó Rosalía a Jimmy Fallon, tras causar las risas del presentador y de la audiencia al sacarse el móvil de la bota para enseñar la imagen. "¡Y no era yo!", ha dicho la cantante, que ha enseñado cómo terminó la conversación de Harry con quienquiera que fuera esa persona desconocida y que ahora seguro que se arrepiente de no haber aprovechado la oportunidad. "La persona dijo: 'Este número pertenecía a otra persona pero ahora es mío, así que no me molestes más. Buenas noches. Gracias'. ¡Así que imagínate ser ese y ahora ver el programa de Jimmy Fallon y ver lo que le dijo a Harry Styles!".

Rosalía ha desvelado que todo ocurrió porque durante una época cambiaba mucho su número de telefóno para que nadie le escribiera y así poder centrarse en su trabajo en el estudio de música. "Cambiar el número, empezar de cero", ha explicado, algo con lo que el propio Jimmy Fallon se podía sentir identificado. Una decisión que sin duda dio resultado a nivel productivo porque actualmente está en la gira de presentación de su nuevo álbum, que ha titulado Motomami y del que ya ha estrenado tres temas a lo largo de los últimos meses La fama (junto a The Weeknd), Chicken Teriyaki y Saoko.

Por su parte Harry Styles fue visto recientemente rodando un nuevo videoclip, por lo que se espera que publique nueva música pronto. Pendientes tiene los estrenos de sus próximas películas, Don't worry, darling, dirigida por su novia, Olivia Wilde; My Policeman y Faster, cheaper, better, además de haber dado el pistoletazo de salida a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel con su participación en Eternals.

