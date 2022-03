¿Qué hace Harry Styles metido en una cama con el pijama puesto frente al Palacio de Buckingham?

Todo lo que hace Harry Styles suele ir acompañado de gran expectación... y esta vez no iba a ser menos. Fiel a su estilo único, original y provocador, el artista británico se ha paseado por algunos de los rincones más populares de Londres de la forma más surrealista y extravagante: metido en una cama de grandes dimensiones y con un llamativo pijama de lunares puesto. Que nadie se asuste porque el motivo no es otro que la grabación de su próximo videoclip, cuyas primeras y curiosas imágenes hacen que muchos lo esperen ya con más ganas si cabe. Un rodaje donde el exintegrante de los One Direction cerraba al tráfico habitual la célebre calle The Mall, vía que hay entre el Palacio de Buckingham y Trafalgar Square. Precisamente, en una de las fotos podemos ver de fondo la residencia oficial de Isabel II que, quien sabe, tal vez ha sido testigo en algún momento de cómo el cantante pasaba cerca de allí con toda la parafernalia.

El equipo de dirección y producción, bajo la cámara sujeta a una grúa, iba dando indicaciones a los protagonistas de la secuencia en lo que era una mañana fría. De hecho, Harry también lucía una bufanda al cuello y se arropaba con mantas mientras lucía su característico esmalte de uñas. Junto a él y sobre el edredón estaban dos mujeres de su banda, una con la guitarra eléctrica entre sus brazos y otra con la batería. Fuera del ámbito profesional, el intérprete de Sign of the times y Watermelon Sugar sigue feliz y enamorado junto a Olivia Wilde, con quien inició un sonado romance hace poco más de un año. Hace tres semanas se les veía juntos cenando en St. John, uno de los restaurantes más exclusivos de la capital inglesa, para celebrar el 28 cumpleaños del cantante. Al parecer, él ya conoce a los dos hijos que tiene ella de su anterior relación de diez años con el actor Jason Sudeikis, mientras que la actriz también habría sido presentada a la madre de Harry.

Han pasado trece meses desde que salieron a la luz las primeras imágenes de ambos, y lo que comenzó siendo una pareja sorpresa sigue afianzándose cada día a pasos de gigante. Al poco tiempo de conocerse su idilio, la protagonista de House y Tron: Legacy se trasladaba a vivir con el cantante a su casa de Los Ángeles (Estados Unidos) cuando aún no se había hecho publica su ruptura de Jason. Sin embargo, hoy se sabe con certeza que la separación de la mediática pareja se había producido tiempo atrás, concretamente en noviembre de 2020, según confirmó después el actor de películas como Los Miller y Colossal. Cabe recordar que Harry Styles y Olvia Wilde se conocieron en el rodaje de Don’t Worry Darling (No te preocupes, cariño), la cinta donde ella le ha dirigido y en la que surgía una chispa que siguen manteniendo más viva que nunca.

