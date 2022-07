Se conocieron en el programa 'The X Factor' Liam Payne y su ex, ¿nueva oportunidad nueve años después de su ruptura? El cantante, de 28 años, y la bailarina, de 35, han sido fotografiados en actitud cariñosa

El cantante Liam Payne, de 28 años, y su exnovia Danielle Peazer, de 35, se podrían estar dando una segunda oportunidad. El artista y la bailarina, que se conocieron en 2010 cuando ella trabajaba como bailarina en el programa musical ‘The X Factor’ donde él competía junto con su banda y alcanzó la fama, han sido fotografiados en actitud cariñosa saliendo de un hotel en el barrio londinense de Shoreditch tras pasar una velada juntos. Por lo que los rumores de una reconciliación tras su ruptura hace nueve años se han disparado. “Liam siempre ha tenido fuertes sentimientos por Danielle y que estuvo destrozado cuando se separaron hace años. Terminaron su relación en buenos términos y de momento están disfrutando de pasar tiempo juntos pero no hay ninguna confirmación oficial de que vuelvan a ser pareja", ha afirmado un portavoz del cantante al Daily Mail. Liam y Daniell rompieron en 2013 después de tres años juntos después de luchar por hacer que las cosas funcionaran a distancia mientras Liam estaba de gira con One Direction en medio del apogeo de su fama.

Según el portal de información Daily Mail estas fotografías habrían sido la causa de la ruptura del artista con la influencer Aliana Mawla, con la que inició un romance dl pasado mes de mayo. A partir de ese día ambos compartieron imágenes juntos sin esconder que se estaban conociendo. Esta relación de Liam causó mucho revuelo ente los fans, ya que se rumoreó que fue la causa de que el artista rompiera con la modelo tejana Maya Henry, con la que estuvo tres años y llegó a comprometerse. Aunque ella negó que Aliana fuera la causa de la ruptura, pidió a sus seguidores respeto acerca del tema: "Por favor, no me mandéis más estas fotos de mi prometido abrazado a otra mujer. Esta no soy yo y es suficientemente duro saber que esto ha pasado sin tener que verlo. Basta ya".

Otra de las relaciones importantes del músico fue con la cantante británica Cheryl Cole, de 28 años. Se conocieron en 2015 y en el 27 de marzo de 2017 dieron la bienvenida a su hijo Bear, que actualmente tiene 5 años. A raíz del nacimiento del pequeño, Liam se sinceró acerca de sus adicciones con el alcohol y de cómo el nacimiento de su hijo supuso un antes y un después y el punto de inflexión para comenzar con su rehabilitación ya que quería ser el mejor padre posible para Bear. En 2018 la pareja se rompió pero la ruptura fue amistosa por el bien de su niño: "Espero que esté bien, se lo merece. Es una gran madre, trabaja duro, se merece encontrar la felicidad. He pensado mucho sobre ella rehaciendo su vida con otra persona. Encontraremos nuestra propia paz con ese tema, por ahora esta todo bien”, compartía el artista en 2019.

Liam no ha parado en la industria musical desde 2017 que se separó de la banda y empezó su carrera en solitario En el 2017 sacó su primer sencillo como solista llamado 'Strip That Down' con la participación del rapero Quavo y co-escrito por Ed Sheeran. En 2018 Payne sacó su primer disco titulado First Time además de participar en el soundtrack de la película Cincuenta sombras liberadas y aparecer en la canción ‘Familiar’ de J Balvin. En el 2021 volvió a sacar otro álbum de estudio: 'LP1' con el que realizó una gira por distintos paises de América y actualmente sigue trabajando en música nueva que verá la luz proximamente.